Patrijarh Pavle jeo je samo ovaj kolač: Starinska poslastica, meka kao duša

Retko je uživao u slatkišima, ali kad je poželeo slatkiš uzimao je krempitu. Starinska poslastica meka kao duša, slatka i sočna.

Starinska poslastica kojoj nema ravne. Ovo je recept za krempitu kako su je nekada pravile naše bake.

Patrijarh Pavle, poznat po skromnom životu, navodno je retko uživao u slatkišima, ali kada bi se odlučio na poslasticu, njegov omiljeni kolač bila je ovakva krempita. Ovo je recept za jednu starinsku varijantu.

Sastojci:

2 gotova lisnata testa

2l mleka

400gr kristal šećera

8 kesica vanilin šećera

300gr oštrog brašna

10 jaja

5 kašika šećera za belanca

Priprema:

Lisnato testo izbockajte i ispecite u rerni.

Zatim spremite fil tako što ćete u 2 litra mleka da skuvate umućena žumanca sa šećerom, vanilin šećerom i brašnom.

Kada dobijete masu kako što je puding pustite da se prohladi.

Umutite belance pa ga dodajte skuvanim jajima.

Jednu koricu stavite na dno, pa fil, pa druga korica i sve pospite prah šećerom.

Starinska poslastica je gotova.

