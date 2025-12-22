Patrijarh Pavle jeo je samo ovaj kolač: Starinska poslastica, meka kao duša

Starinska poslastica kojoj nema ravne. Ovo je recept za krempitu kako su je nekada pravile naše bake.
Patrijarh Pavle, poznat po skromnom životu, navodno je retko uživao u slatkišima, ali kada bi se odlučio na poslasticu, njegov omiljeni kolač bila je ovakva krempita. Ovo je recept za jednu starinsku varijantu.
Sastojci:
- 2 gotova lisnata testa
- 2l mleka
- 400gr kristal šećera
- 8 kesica vanilin šećera
- 300gr oštrog brašna
- 10 jaja
- 5 kašika šećera za belanca
Priprema:
Lisnato testo izbockajte i ispecite u rerni.
Zatim spremite fil tako što ćete u 2 litra mleka da skuvate umućena žumanca sa šećerom, vanilin šećerom i brašnom.
Kada dobijete masu kako što je puding pustite da se prohladi.
Umutite belance pa ga dodajte skuvanim jajima.
Jednu koricu stavite na dno, pa fil, pa druga korica i sve pospite prah šećerom.
Starinska poslastica je gotova.
