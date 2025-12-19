Pita s jabukama bez ijedne kapi ulja: Brzo se pravi, a još brže nestaje sa stola

Zdravije, a ukusnije! Saznajte kako se pravi najbolja posna pita s jabukama bez kapi ulja koja nestaje čim je stavite na sto.

Ova pita s jabukama bez ulja je sočna, hrskava i gotova za čas – jednostavan recept koji greje srce.

U toku toplih dana retko koja domaćica je spremala jela koja zahtevaju vreme i paljenje šporeta. Međutim, s dolaskom hladnijeg vremena, svi želimo da u toplini svog doma uživamo u slasnim zalogajima koji greju i dušu i telo.

Zato smo za vas pripremili recept za poslasticu koja će vas oduševiti. Ova pita s jabukama pravi se bez kapi ulja, pa je pored neodoljivog ukusa i veoma zdrava.

Sastojci:

1 pakovanje kora za pitu

1,5 kg jabuka

6 kašika griza

10 kašika šećera

100 g suvog grožđa

1,5 dl kisele vode

šolja seckanih oraha

1 kesica vanil šećera

kašičica cimeta

šećer u prahu sa posipanje

Priprema:

Jabuke oljuštite, pa ih izrendajte na krupno rende i ostavite u veću posudu. Izmešajte ih sa šećerom, grizom, vanilin šećerom, orasima, cimetom i suvim grožđem.

Na radnu površinu stavite prvo jednu koru, premažite je kisleom vodom, pa preko nje stavite još dve kore i ponovite proces.

Na treću koru pospite malo šećera, pa stavite četvru koru i preko nje ravnomerno rasporedite fil. Postupak ponavljajte dok imate materijala.

Rolate poređajte u pleh koji ste obložili papirom za pečenje i premažite ih kiselom vodom. Pitu stavite u hladnu rernu i pecite je na 180 stepeni 45 minuta.

Kada je gotova, ostavite je da se prohladi, a onda je pospite šećerom u prahu.

Savršen spoj zdravlja i tradicije

Ova pita s jabukama je pravi dokaz da ne morate birati između brzine i dobrog ukusa. Trik sa kiselom vodom čini kore hrskavim, a fil sočnim. Odsustvo ulja znači da u njoj možete uživati bez griže savesti.

Uz miris cimeta i oraha koji se širi kućom, ovo je najbolji način da dočekate hladnije dane.

Prijatno!

