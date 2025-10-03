Pita sa svežim grožđem? Što da ne, a jesen je pravo vreme za ovaj recept (RECEPT, VIDEO)

Možda na prvi pogled zvuči neobično, jer smo navikli na recepte u kojima se u pite dodaje suvo grožđe, ali uopšte nije komplikovano da se napravi, a super je ukusna i ova varijanta sa svežim grožđem.

Sad nam stiže sezonsko grožđe, pravi je trenutak da isprobamo i ovaj recept.

Sastojci:

500 g tanjih kora

1 dl ulja

3 kesice vanilin šećera

200 g šećera

1 kg crnog grožđa (može i belo ako ga više volite ili čak i mešano)

Priprema:

Zrna grožđa skinuti sa grozda, staviti u vanglu i dodati vanilin šećer i šećer. Sve izmešati. Na radnu površinu stavite jednu koru i premažite je sa uljem, zatim drugu. Na kraj kore poređati grožđe i urolati (nemojte staviti ni previše ni premalo grožđa) i tako redom dok sve ne potrošite. Tepsiju obložite papirom za pečenje ređajte. Možete i okruglu tepsiju, pa da kore ređate pitu u krug. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni, dok ne bude pečeno, prenosi objektiv.rs.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com