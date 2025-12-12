Pomešate, namažete i gotovo: Čuvena oblanda sa tri bogata fila – svaki ukusniji od prethodnog

Čuvena oblanda sa tri bogata fila: šarena, izdašna i neodoljiva poslastica koja spaja tri ukusa u jednom savršenom zalogaju.

Ako ste u potrazi za kolačem koji istovremeno osvaja izgledom i ukusom, čuvena oblanda sa tri bogata fila je pravi izbor. Ovaj bogati desert ne samo da privlači pažnju svojim šarenim, slojevitim presekom, već i oduševljava svakim zalogajem.

Spoj tri različita fila – svaki sa svojom teksturom, aromom i karakterom – pretvara klasičnu oblandu u vizuelno i gastronomsko zadovoljstvo koje se pamti. Bilo da je pripremate za svečanu trpezu, porodično okupljanje ili kao slatki kutak za vikend uživanje, trobojna oblanda je kolač koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Njena jednostavna priprema u kombinaciji sa efektnim rezultatom čini je omiljenim izborom domaćica koje žele da impresioniraju bez previše komplikacija.

Sastojci za oblandu sa tri bogata fila

4 manje oblande

1. fil:

200 g suvih smokava

100 g suvog grožđa

Sok od 1 pomorandže

50 g šećera u prahu

2 fil:

200 g mlevenih oraha

100 ml vrućeg mleka

100 g šećera u prahu

1 kašika ruma

3. fil:

4 žumanaca

100 g šećera u prahu

Sok od 1/2 limuna

150 g margarina

Glazura:

100 g čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

Priprema:

1. fil: smokve sitno iseckajte, dodajte suvo grožđe, sok od pomorandže i šećer i dobro sjedinite.

2. fil: pomešajte vruće mleko sa orasima, šećerom i rumom.

3. fil: žumanca kuvajte sa šećerom na pari dok ne dobijete gustu smesu, kad se ohladi dodajte sok od limuna i margarin i umutite mikserom.

Ređanje: Oblanda (filovati stranu sa malim kockama), 1. fil, oblanda, 2. fil, oblanda, 3. fil, oblanda.

Glazura: istopiti čokoladu sa uljem i preliti oblandu kada se stegne.

Kada se oblanda i glazura stegnu iseći na štangle.

Tri fila, tri raspoloženja, jedna oblanda koja spaja sve. Svaki sloj donosi svoju priču: nežnu, bogatu, zavodljivu. Kad se preseče, ne samo da izgleda kao mali spektakl na tanjiru – ona mami, podseća, ušuškava. Ova čuvena oblanda sa tri bogata fila nije samo recept, već ritual koji se prenosi, ponavlja i voli. Sačuvaj ga. Jer kad ti zatreba kolač koji zna da kaže sve bez reči – ona je tu.

(Alo)

