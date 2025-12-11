Posna baklava od samo 3 sastojka: Slađa od obične, gotova za 20 minuta – pravi je hit na mrežama

Za vreme posta, pronalaženje deserta koji je istovremeno bogat ukusom i jednostavan za pripremu može delovati kao nemoguća misija. Upravo zato je posna baklava od samo tri glavna sastojka postala apsolutni fenomen na društvenim mrežama. Zaboravite na sate provedene u kuhinji – ovaj recept donosi savršen spoj tradicije i moderne brzine.
Posna baklava koja se topi u ustima: Recept bez greške
Ova verzija omiljene poslastice dokazuje da za vrhunski užitak nije potrebno komplikovanje. Tajna leži u jednostavnosti i kvalitetu osnovnih namirnica. Dok tradicionalni recepti zahtevaju veštinu razvijanja kora, ova posna baklava koristi gotove kore, ali trikom u pripremi postiže onaj domaći šmek za kojim svi žudimo. Priprema traje svega 20 minuta, dok rerna obavlja ostatak posla.
Potrebni sastojci:
- Kore: 500g tankih kora za pitu (birajte one namenske za baklavu).
- Orasi: 500g mlevenih oraha (možete dodati i malo seckanih za teksturu).
- Šećer: 800g (za sirup, uz vodu koja se podrazumeva).
- Napomena: Ulje i voda su osnovne namirnice koje sigurno već imate.
Priprema korak po korak:
- Uključite rernu na 200 stepeni. Dok se rerna greje, pripremite pleh tako što ćete ga blago nauljiti.
- Ređajte kore u pleh. Svaku drugu koru pospite bogatim slojem oraha. Nemojte štedeti, orasi su srce ovog kolača.
- Kada potrošite sav materijal, oštrim nožem isecite baklavu na kocke ili rombove pre pečenja. Ovo je ključno kako bi se ispekla ravnomerno.
- Prelijte vrelim uljem (oko 200ml) preko proreza. Pecite dok ne dobije zlatnu boju.
- Dok se peče, skuvajte sirup od šećera i 800ml vode (kuvajte 15 minuta). Vruću baklavu prelijte prohlađenim sirupom.
Tajna zlatne korice i hrskavosti (Saveti majstora)
Da bi vaša posna baklava bila kao iz najbolje poslastičarnice, obratite pažnju na ove detalje:
- Hladno na vruće: Uvek poštujte pravilo – vruća pita, hladan preliv (ili obrnuto). To sprečava da postane gnjecava.
- Limun je saveznik: Iako nije obavezan, par kriški limuna u sirupu sprečava kristalizaciju šećera i daje svežinu.
- Pritisak: Pre pečenja, blago pritisnite gornju koru dlanom kako bi se slojevi slepili i vazduh izašao.
- Odmaranje: Najbolja je kada odstoji preko noći, tada upije svu tečnost i arome se sjedine.
Pitanja koja vas muče
1. Da li mogu koristiti lešnike umesto oraha?
– Apsolutno. Iako orasi daju tradicionalan ukus, lešnici ili bademi pružiće fantastičnu, modernu notu vašoj poslastici.
2. Kako da znam da je sirup dovoljno kuvan?
– Sirup treba da bude malo ređi od meda. Kada podignete kašiku, poslednja kap treba da se zadrži, a ne da odmah sklizne.
Slatkiš koji okuplja porodicu
Ova posna baklava nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva koji ne zahteva celodnevni rad. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo malo čudo! Prijatno!
