Posna baklava od samo 3 sastojka: Slađa od obične, gotova za 20 minuta – pravi je hit na mrežama

Otkrijte kako se pravi najukusnija posna baklava od samo 3 sastojka. Recept koji je zaludeo internet: brza priprema, a ukus sočan.

Za vreme posta, pronalaženje deserta koji je istovremeno bogat ukusom i jednostavan za pripremu može delovati kao nemoguća misija. Upravo zato je posna baklava od samo tri glavna sastojka postala apsolutni fenomen na društvenim mrežama. Zaboravite na sate provedene u kuhinji – ovaj recept donosi savršen spoj tradicije i moderne brzine.

Posna baklava koja se topi u ustima: Recept bez greške

Ova verzija omiljene poslastice dokazuje da za vrhunski užitak nije potrebno komplikovanje. Tajna leži u jednostavnosti i kvalitetu osnovnih namirnica. Dok tradicionalni recepti zahtevaju veštinu razvijanja kora, ova posna baklava koristi gotove kore, ali trikom u pripremi postiže onaj domaći šmek za kojim svi žudimo. Priprema traje svega 20 minuta, dok rerna obavlja ostatak posla.

Potrebni sastojci:

Kore: 500g tankih kora za pitu (birajte one namenske za baklavu).

Orasi: 500g mlevenih oraha (možete dodati i malo seckanih za teksturu).

Šećer: 800g (za sirup, uz vodu koja se podrazumeva).

Napomena: Ulje i voda su osnovne namirnice koje sigurno već imate.

Priprema korak po korak:

Uključite rernu na 200 stepeni. Dok se rerna greje, pripremite pleh tako što ćete ga blago nauljiti. Ređajte kore u pleh. Svaku drugu koru pospite bogatim slojem oraha. Nemojte štedeti, orasi su srce ovog kolača. Kada potrošite sav materijal, oštrim nožem isecite baklavu na kocke ili rombove pre pečenja. Ovo je ključno kako bi se ispekla ravnomerno. Prelijte vrelim uljem (oko 200ml) preko proreza. Pecite dok ne dobije zlatnu boju. Dok se peče, skuvajte sirup od šećera i 800ml vode (kuvajte 15 minuta). Vruću baklavu prelijte prohlađenim sirupom.

Tajna zlatne korice i hrskavosti (Saveti majstora)

Da bi vaša posna baklava bila kao iz najbolje poslastičarnice, obratite pažnju na ove detalje:

Hladno na vruće: Uvek poštujte pravilo – vruća pita, hladan preliv (ili obrnuto). To sprečava da postane gnjecava.

Limun je saveznik: Iako nije obavezan, par kriški limuna u sirupu sprečava kristalizaciju šećera i daje svežinu.

Pritisak: Pre pečenja, blago pritisnite gornju koru dlanom kako bi se slojevi slepili i vazduh izašao.

Odmaranje: Najbolja je kada odstoji preko noći, tada upije svu tečnost i arome se sjedine.

Pitanja koja vas muče

1. Da li mogu koristiti lešnike umesto oraha?

– Apsolutno. Iako orasi daju tradicionalan ukus, lešnici ili bademi pružiće fantastičnu, modernu notu vašoj poslastici.

2. Kako da znam da je sirup dovoljno kuvan?

– Sirup treba da bude malo ređi od meda. Kada podignete kašiku, poslednja kap treba da se zadrži, a ne da odmah sklizne.

Slatkiš koji okuplja porodicu

Ova posna baklava nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva koji ne zahteva celodnevni rad. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo malo čudo! Prijatno!

