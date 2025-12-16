Posna figaro oblanda: Savršen kolač za Nikoljdan koji svi obožavaju – ne postoji lepši recept

Neka vaša slavska trpeza zablista! Posna figaro oblanda je prefinjen i kremast kolač, savršen za Nikoljdan. Recept koji čuvaju sve domaćice.

Nema bržeg, kremastijeg i omiljenijeg posnog kolača za slavu! Ova posna figaro oblanda je hit na svakoj trpezi – pripremite je brzo i lako!

Ima kolača za koje se recept ne mora objašnjavati. Čim ih iznesete, tanjiri se brzo isprazne, a gosti vas, onako stidljivo, pitaju za tajnu. Posna figaro oblanda je upravo takav slaktiš – jednostavan za oko, a savršeno bogat i topao ukus.

Za Nikoljdan, kada se uvek traže provereni posni recepti koji mogu da stoje na slavskom stolu, koji se lepo seku i da se dopadnu i starijima i mlađima, ova oblanda je pravi dar. Ne morate je peći, priprema je brza, a nakon što odstoji preko noći, postaje tako mekana i kremasta, da se prosto topi.

Zašto je figaro oblanda dušu dala za posnu slavu

Ovaj kolač ima sve što je potrebno da vaša slavska trpeza zablista:

Sastojke koje već imate u svojim kuhinjama, jednostavne i pristupačne.

Brza priprema, bez potrebe za dugim stajanjem pokraj šporeta.

Stabilna je i kompaktna, lako se seče na lepe, sitne zalogaje.

Poseduje bogat, čokoladno-orašasti ukus koji svi rado prihvataju.

Upravo zato se recept za figaro oblandu prenosi iz jedne domaćinske sveske u drugu, kao siguran i pouzdan izbor za svaku posnu priliku.

Sastojci:

3-4 pravougaone oblande

200 g šećera

100 g posnog margarina

2 kašike kakaa

100 ml vode

150 g mlevenih oraha ili lešnika

1 kašičica vanilin šećera

Priprema:

U dublju posudu stavite šećer, margarin, vodu i kakao. Na tihoj vatri topite ovu smesu uz mešanje, sve dok se lepo ne sjedini u glatku, sjajnu masu.

Kada dobijete tu finu čokoladnu smesu, dodajte mlevene orahe (ili lešnike) i vanilin šećer. Sve dobro izmešajte da dobijete kremast fil koji se lepo da razmazati.

Na radnu površinu postavite prvu oblandu i fino je premažite još toplim filom. Poklopite drugom oblandom i tako redom, dok ne iskoristite sve listove i sav fil.

Na završnu oblandu možete staviti vrlo tanak sloj kreme, a za ukras poslužiće mleveni orasi ili malo rendane posne čokolade.

Zlatno pravilo: Oblanda traži strpljenje

Da bi oblanda bila onako savršeno mekana, nemojte je odmah seći! Potrebno je da stoji pod nekim laganim pritiskom najmanje nekoliko sati, a najbolje bi bilo da prenoći.

Tada će listovi lepo omekšati, fil će se stegnuti, a kolač će imati tu figaro teksturu zbog koje se lako seče i još lakše jede.

Mali saveti za savršen ukus

Za intenzivniji, bogatiji ukus, toplo preporučujemo da koristite lešnike umesto oraha.

Fil morate nanositi dok je još uvek topao – to je tajna kako da oblande omekšaju.

Kolač se seče čistim, oštrim nožem tek kada je skroz hladan i stegnut.

Na slavskoj trpezi, draga domaćice, često pobede upravo najjednostavniji recepti. Posna figaro oblanda jeste takva: skromna, a puna ukusa, brza, a svi je vole.

Ako tražite sitni kolač za slavu koji štedi vreme, izgleda lepo i svi ga pohvale, ovaj recept morate upisati u svoju svesku!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com