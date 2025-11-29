Posna poslastica koja nestaje prva sa stola: Ukus koji osvaja – a toliko je jednostavna

Posna poslastica koja nestaje prva sa stola – jednostavan kolač bez mleka i jaja, sočan, ukusan i spreman za slavlje ili svakodnevni užitak.

Posna poslastica često nosi etiketu „komplikovane“ ili „bezukusne“, ali ovaj recept ruši sve predrasude. Radi se o kolaču koji se pravi od sastojaka koje već imate kod kuće: brašno, ulje, mineralna voda, kakao i malo džema. Bez mleka, bez jaja, a opet mekan, sočan i pun ukusa – dokaz da i najjednostavnije posne poslastice mogu biti neodoljive.

Priprema je brza: u jednoj činiji pomešate suve sastojke, u drugoj tečne, spojite ih i dobijete smesu koja se peče svega dvadesetak minuta. Dok se kolač hladi, možete ga preliti glazurom od crne čokolade i ulja – jednostavno, a efektno.

Zašto ovaj kolač nestaje prvi?

Zato što je lagan, nije presladak, a opet zadovoljava želju za nečim čokoladnim. Ljudi vole kada poslastica nije „teška“, a ovaj kolač upravo to nudi: balans između jednostavnosti i bogatog ukusa.

Ono što ga čini još privlačnijim jeste činjenica da se lako prilagođava. Ako nemate džem od kajsije, stavite od šljiva. Ako želite da bude svečaniji, dodajte seckane orahe ili pospite kokosom.

Ovaj recept je dokaz da posna kuhinja može biti i praktična i ukusna. Kada ga jednom probate, postaće deo vašeg stalnog repertoara, ne samo u vreme posta, već i kada želite brzu poslasticu bez komplikacija.

Jednostavan recept za posnu poslasticu

Sastojci:

300 g brašna

200 g šećera

3 kašike kakaoa

1 prašak za pecivo

100 ml ulja

250 ml gazirane mineralne vode

3 kašike džema (najbolje od kajsije ili šljive)

100 g crne čokolade + 2 kašike ulja (za glazuru)

Priprema:

U jednoj činiji pomešajte brašno, šećer, kakao i prašak za pecivo. Dodajte ulje, mineralnu vodu i džem, pa sve dobro sjedinite. Sipajte smesu u podmazan pleh i pecite na 180°C oko 20 minuta. Kada se kolač ohladi, prelijte ga glazurom od otopljene čokolade i ulja. Po želji pospite kokosom ili orasima.

Najčešća pitanja o posnim poslasticama

1. Da li se kolač može praviti unapred?

– Da, možete ga napraviti dan ranije – ostaje mekan i sočan.

2. Mogu li koristiti integralno brašno?

– Naravno, samo dodajte malo više mineralne vode da testo ne bude gusto.

3. Da li je pogodan za vegane?

– Da, recept je potpuno bez namirnica životinjskog porekla.

Kolač koji spaja jednostavnost i radost

Posna poslastica koja nestaje prva sa stola nije samo recept – to je trenutak zajedništva, dokaz da jednostavne stvari donose najveću radost. Isprobajte ga već ovog vikenda i podelite sa porodicom ili prijateljima. Biće to kolač koji će se tražiti i van posta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com