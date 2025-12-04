Posna Šaher torta: Slatki raj bez griže savesti – čokoladna poslastica koja osvaja sva čula

Posna Šaher torta – kremasta čokoladna poslastica sa džemom od kajsija i glazurom, savršena za post i bez griže savesti.

Koliko puta ti se desilo da poželiš parče torte, ali te odmah uhvati griža savesti? Upravo tu nastupa posna Šaher torta – raskošna, kremasta i mirisna, a opet lagana i prilagođena postu. To je ona vrsta slatkog zadovoljstva koja ti dozvoljava da uživaš bez kompromisa.

Posna Šaher torta je dokaz da tradicija može da se prilagodi svakodnevnim potrebama. Originalna bečka Šaher torta poznata je po bogatoj čokoladnoj kori i sloju džema od kajsija, ali u ovoj posnoj verziji nema mlečnih proizvoda, pa je pogodna za post i sve one koji žele laganiju varijantu.

Recept za posnu Šaher tortu

Za koru:

200 ml sveže ceđene pomorandže,

200 ml kisele vode,

100 ml ulja,

200 g smeđeg šećera,

3 kašike džema od kajsija,

300 g brašna,

100 g kakao praha,

1 kesica praška za pecivo.

Sve tečne sastojke i šećer sjediniti, dodati brašno, kakao i prašak za pecivo. Smesu sipati u kalup (24 cm) i peći 30–35 minuta na 180°C.

Za fil i glazuru:

Koru preseći na pola, donju premazati sa 5–6 kašika džema od kajsija, zatim preklopiti i premazati i spolja. Ostaviti da odstoji u frižideru nekoliko sati ili preko noći. Za glazuru: otopiti 100 g čokolade za kuvanje sa 50 g margarina i 2 kašike ulja, pa preliti tortu.

Rezultat je torta koja je sočna, mirisna i kremasta, a opet laka za stomak. Pomorandža daje svežinu, džem od kajsija balansira gorčinu kakaa, dok glazura donosi onaj završni luksuzni dodir.

Kako da prilagodiš tortu svom ukusu:

Umesto džema od kajsija koristi džem od malina ili višanja za voćnu notu.

Dodaj prstohvat cimeta u koru za toplu aromu.

Ako želiš bogatiju glazuru, ubaci kašiku kokosovog mleka.

Za dekoraciju: pospi seckane orahe ili bademe preko glazure.

Zašto posne torte postaju sve popularnije?

Prema istraživanjima o prehrambenim navikama u regionu, više od 40% domaćinstava tokom posta traži posne alternative klasičnim kolačima. Najtraženije su upravo čokoladne poslastice, jer pružaju osećaj luksuza i zadovoljstva, a ostaju u skladu sa pravilima posta.

Najčešća pitanja o posnoj Šaher torti:

1. Da li se može praviti unapred?

– Da, najbolje je da odstoji preko noći u frižideru.

2. Mogu li koristiti integralno brašno?

– Može, ali računaj da će biti malo gušća.

3. Kako da torta bude sočnija?

– Dodaj kašiku više džema i nemoj je prepeći.

Slatki kraj bez griže savesti

Posna Šaher torta nije samo recept – to je način da uživaš u tradiciji i slatkom luksuzu, a da ostaneš veran sebi i svojim navikama. Probaj je već ovog vikenda i podeli parče sa nekim dragim – jer slatkiši su najlepši kada se dele.

