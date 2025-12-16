Posna torta koja sve češće zamenjuje „manastirku“: Kremasta, bogata filom i idealna za Nikoljdan

Nova kraljica slavske trpeze je tu. Neodoljiva posna torta koja je toliko bogata i kremasta da je smenila manastirku sa trona!

Kremasta, bogata, čokoladna! Da li je moguće da posna torta bude ovako ukusna?

Na dan Svetog Nikole, kada se u kući oseća miris posta, tamjana i topline porodičnog okupljanja, na sto se ne iznosi bilo kakav kolač. Slavska trpeza traži desert koji je dostojan praznika – onaj koji se pamti, prepričava i za koji se traži recept.

Godinama je „manastirka“ bila neprikosnoveni favorit za Nikoljdan. Ali poslednjih sezona, jedna druga posna torta sve češće zauzima centralno mesto na stolu – kremasta, sočna i bogata filom, toliko da mnogi kažu da je čak i omiljenija od čuvene manastirke.

Pun i bogat ukus koji osvaja

Svaki sloj ove torte ima svoju ulogu. Kore su blago hrskave spolja, ali mekane iznutra. Fil je gust, kremast i pun – sa čokoladom, orasima i suvim voćem. Glazura diskretno zaokružuje celu priču, bez potrebe za komplikovanom dekoracijom.

To je torta koja ne traži da se dokazuje – ona to radi sama.

Recept za posnu tortu za Nikoljdan:

Sastojci za kore:

300 g mlevenih oraha

200 g glatkog brašna

200 g šećera

1 prašak za pecivo

200 ml gazirane mineralne vode

100 ml ulja

Sastojci za fil:

500 ml sojinog ili bademovog mleka

5 kašika gustina

200 g šećera

100 g crne čokolade bez mleka

100 g mlevenih oraha

100 g suvog grožđa ili sitno seckanih urmi

Priprema:

U većoj posudi umutite mineralnu vodu, ulje i šećer dok se ne povežu. Dodajte brašno, prašak za pecivo i mlevene orahe, pa lagano sjedinite smesu.

Podelite masu na tri jednaka dela i pecite kore jednu po jednu, na srednjoj temperaturi, dok ne dobiju blagu zlatnu boju. Ostavite ih da se ohlade.

Za fil, odvojite malo biljnog mleka i u njemu razmutite gustin. Ostatak mleka stavite da se zagreje sa šećerom. Kada provri, dodajte gustin i mešajte dok se ne zgusne. Sklonite sa ringle, ubacite izlomljenu čokoladu, orahe i suvo voće, pa mešajte dok ne dobijete gladak, bogat fil.

Filujte kore dok je fil još topao. Završite tortu glazurom od crne čokolade bez mleka ili tankim slojem fila.

Mali saveti koji prave veliku razliku

Tortu obavezno ostavite da odstoji preko noći

Ako volite puniji ukus, možete dodati malo rendane kore pomorandže u fil

Dekoracija neka bude jednostavna – mleveni orasi, kokos ili nekoliko celih oraha su sasvim dovoljni

Ova torta se lako seče i sutradan je još bolja

Zašto je mnogi biraju umesto „manastirke“

„Manastirka“ je klasika i uvek će imati svoje mesto. Ali ova torta nudi nešto drugo – više kremastosti, više slojeva i bogatiji čokoladni ukus, bez odstupanja od posta i tradicije.

Zato se sve češće dešava isto – gosti prvo pitaju da li ima još jedno parče, a zatim traže recept.

I baš zato, ova torta postaje novi favorit slavske trpeze za Nikoljdan.

(Ona.rs)

