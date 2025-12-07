Posne krofne iz Banata – vazdušaste i bez kapi ulja! Trik koji domaćice znaju decenijama

Ako želite da vaše krofne budu mekane i vazdušaste, a ne masne i teške — postoji jednostavan, tradicionalni trik iz Banata. On zagarantovano smanjuje upijanje ulja, a rezultat su krofne koje ostaju lagane, zlatne i sveže više sati.
Tajna iz Banata — minimalistička, ali genijalna
Ono što “pravi razliku” u receptu je mala količina alkoholnog pića — kao što je vinjak, votka ili rakija domaće proizvodnje.
Dodate je u testo kada, pre oblikovanja krofni.
Tokom prženja, alkohol brzo ispari, ali stvara tanku i elastičnu koricu na površini krofni. Ta korica sprečava da ulje prodre unutra. Rezultat? Krofne koje nisu natopljene uljem, stomak vam ne bude težak, a krofne ostaju vazdušaste i prijatne na dodir i ukus.
Klasična, jednostavna receptura — bez mleka, bez jaja
Za ovaj recept, sve što vam treba su osnovne namirnice: brašno, voda, kvasac, malo šećera, prstohvat soli — i, naravno, ta čarobna kašičica alkohola.
- Umesite testo i ostavite da naraste kako treba.
- Kada naraste, dodajte kašiku alkohola pa kratko premesite testo.
- Oblikujte krofne, ostavite da odmore (po potrebi), pa ih pržite u dobro zagrejanom ulju.
- Dobijete krofne sa hrskavom spoljašnjošću i mekanom, vazdušastom unutrašnjošću — a bez osećaja masnoće.
Zašto baš alkohol?
Alkohol ima nižu tačku ključanja od vode, što znači da brzo ispari kada ulazite u vrelo ulje. Tokom tog trenutka, formira se zaštitna korica, koja “zaključava” koru i sprečava ulju da uđe duboko u testo.
Na kraju, alkohol nestaje — krofne ne dobiju nikakav “alkoholni” ukus.
Jednostavno, efikasno i vredno probanja
Krofne mogu da budu lak, domaći i luksuzan desert — ako “uključite” taj stari domaćinski trik. Dodajte malu kašičicu alkohola u testo i pržite kao i obično. Rezultat: mekane, pufnaste, zlatne krofne koje ne upiju ulje i ne otežavaju stomak.
Ako želite — sledeći put možete eksperimentisati sa dodatkom arome: narandža, limun, vanila… I dobićete krofne koje ne samo da su lake, nego i mirisne i nezaboravne.
