Posne krofne iz Banata – vazdušaste i bez kapi ulja! Trik koji domaćice znaju decenijama

Ako želite da vaše krofne budu mekane i vazdušaste, a ne masne i teške — postoji jednostavan, tradicionalni trik iz Banata. On zagarantovano smanjuje upijanje ulja, a rezultat su krofne koje ostaju lagane, zlatne i sveže više sati.

Tajna iz Banata — minimalistička, ali genijalna

Ono što “pravi razliku” u receptu je mala količina alkoholnog pića — kao što je vinjak, votka ili rakija domaće proizvodnje.

Dodate je u testo kada, pre oblikovanja krofni.

Tokom prženja, alkohol brzo ispari, ali stvara tanku i elastičnu koricu na površini krofni. Ta korica sprečava da ulje prodre unutra. Rezultat? Krofne koje nisu natopljene uljem, stomak vam ne bude težak, a krofne ostaju vazdušaste i prijatne na dodir i ukus.

Klasična, jednostavna receptura — bez mleka, bez jaja

Za ovaj recept, sve što vam treba su osnovne namirnice: brašno, voda, kvasac, malo šećera, prstohvat soli — i, naravno, ta čarobna kašičica alkohola.

Umesite testo i ostavite da naraste kako treba.

Kada naraste, dodajte kašiku alkohola pa kratko premesite testo.

Oblikujte krofne, ostavite da odmore (po potrebi), pa ih pržite u dobro zagrejanom ulju.

Dobijete krofne sa hrskavom spoljašnjošću i mekanom, vazdušastom unutrašnjošću — a bez osećaja masnoće.

Zašto baš alkohol?

Alkohol ima nižu tačku ključanja od vode, što znači da brzo ispari kada ulazite u vrelo ulje. Tokom tog trenutka, formira se zaštitna korica, koja “zaključava” koru i sprečava ulju da uđe duboko u testo.

Na kraju, alkohol nestaje — krofne ne dobiju nikakav “alkoholni” ukus.

Jednostavno, efikasno i vredno probanja

Krofne mogu da budu lak, domaći i luksuzan desert — ako “uključite” taj stari domaćinski trik. Dodajte malu kašičicu alkohola u testo i pržite kao i obično. Rezultat: mekane, pufnaste, zlatne krofne koje ne upiju ulje i ne otežavaju stomak.

Ako želite — sledeći put možete eksperimentisati sa dodatkom arome: narandža, limun, vanila… I dobićete krofne koje ne samo da su lake, nego i mirisne i nezaboravne.

