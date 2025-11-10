Posne orah kocke bez mleka i jaja – a nestvarno dobre: Sočne, prepune oraha i čokolade, a gotove za čas

Posne orah kocke bez mleka i jaja su gotove za čas. Mekane, sočne i bogate čokoladom! Savršen recept kada vam treba nešto slatko tokom posta.

Pravo slatko savršenstvo! Ove posne orah kocke su nestvarno dobre i gotove za čas. Recept za mekani i sočni kolač bez ijednog jajeta ili kapi mleka!

Svi koji poste znaju koliko je teško pronaći dezert koji je zaista sočan, mekan i raskošan, a da je pritom u potpunosti posan! Zaboravite suve, dosadne kolače. Ove posne orah kocke bez mleka i jaja su pravo čudo!

Lagana kora, osvežavajući limunski fil i najbogatiji čokoladno-orahov fil čine savršenu, nestvarnu kombinaciju ukusa. Pripremite se da vas obori s nogu – ovo je jedini posni recept koji ćete zauvek koristiti!

Sastojci:

Kora: 200 gr šećera, 100 ml ulja, 200 ml kisele vode, 100 gr mlevenih oraha, 300 gr brašna, 10 gr praška za pecivo

Fil I: 250 gr margarina, 150 gr šećera u prahu, 100 gr mlevenog keksa, sok i korica pola limuna

Fil II: 100 ml vode, 200 gr šećera, 200 gr mlevenih oraha, 100 gr čokolade ili kakao krem table

Glazura: 100 gr čokolade, 3 kašike ulja

Priprema:

Kora: Sve sastojke za koru izmešati u jednoj posudi dok se ne dobije ujednačena masa. Izliti u pleh dimenzija $25\times25\text{ cm}$, obložen papirom za pečenje. Peći u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta. Ostaviti da se potpuno ohladi.

Prvi fil: Penasto umutiti omekšali margarin i šećer u prahu. Dodati sok i koricu limuna, zatim mleveni keks. Dobro izjednačiti i naneti ceo fil na ohlađenu koru.

Drugi fil: U šerpi pomešati šećer i vodu, pa kuvati 2 minuta da se napravi sirup. Skinuti sa vatre, dodati mlevene orahe i mešati. Odmah dodati čokoladu i mešati dok se ne otopi. Ako je fil previše gust, dodajte malo vode; ako je previše redak, dodajte malo oraha ili keksa. Naneti preko prvog fila i poravnati.

Glazura: Istopiti čokoladu sa uljem i ostaviti da se prohladi. Zatim preliti preko kolača i ravnomerno rasporediti.

Serviranje: Kada se glazura stegne, isecite na kocke. Kolač je spreman za posluživanje – mekan, mirisan i bogat!

Ove posne orah kocke dokaz su da ne morate da pravite kompromise kada je ukus u pitanju! Sa minimalnim trudom i sastojcima koje već imate kod kuće, dobijate sočan, mekan i raskošan kolač, savršen za post ili za svakoga ko izbegava mleko i jaja.

Uživajte u svakom zalogaju ovog nestvarno dobrog deserta, koji je spreman za čas!

