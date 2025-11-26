Posne orasnice još bolje nego mrsne: Neodoljivi starinski kolačići po bakinom receptu

Ove starinske orasnice su, verujte nam, bolje i od mrsne verzije. Isprobajte bakin recept – lako se prave i ne možete im odoleti!

Bakina tajna! Ne samo posne, već i još ukusnije od mrsnih: recept za neodoljive starinske orasnice koje su gotove za čas!

Ponekad se čini da su posni kolači samo slabija verzija onih mrsnih. Međutim, postoji recept koji ruši to pravilo i dokazuje da tradicija i jednostavnost u kuhinji pobeđuju. Upravo su ove posne orasnice to savršenstvo – starinski kolačići koji su toliko sočni i mirisni da ih jedva možete razlikovati od originala, a mnogi kažu: bolji su čak i od mrsne verzije!

Tajna je, naravno, u bakinom receptu koji se prenosi s generacije na generaciju.

Ove posne orasnice su lagane, ali pune ukusa, a njihova aroma vanile i oraha vraća nas direktno u detinjstvo i kuhinje naših baka.

Osim toga, savršene su za slavske trpeze i praznične dane kada želite da poslužite nešto autentično, a da pritom ne provedete sate u kuhinji.

Sastojci:

Za ove neodoljive kolačiće potrebna vam je samo volja i dobri, sveže mleveni orasi. Baka je uvek govorila da je za prave starinske ukuse ključan kvalitet, ne kvantitet.

300 g mlevenih oraha (moraju biti sveže mleveni!)

300 g šećera u prahu

2 belanca (za savršenu originalnu teksturu, ali ako je strogo posno, zamenite belanca sa 4-5 kašika tople vode i pola kašičice praška za pecivo)

1 vanilin šećer

Prstohvat cimeta (po želji)

100 g seckanih oraha (za dekoraciju i hrskavost)

Priprema:

U dubljoj posudi pomešajte mlevene orahe, šećer u prahu, vanilin šećer i cimet. Neka se suvi sastojci dobro zagrle.

Belanca umutite u čvrst sneg. Ako idete na strogo posnu varijantu, pomešajte toplu vodu i prašak za pecivo, pa postepeno dodajte u smesu.

Sada je najvažnije biti nežan! Lagano, u tri navrata, umešajte sneg od belanaca u smesu sa orasima. Mešajte ručno i polako, špatulom, da zadržite vazduh u smesi. Cilj je dobiti lepljivu, ali nežnu smesu.

Ruke malo navlažite hladnom vodom (ili ih pospite brašnom). Od smese oblikujte male kuglice, veličine oraha.

Svaku kuglicu uvaljajte u seckane orahe (za dekoraciju) i ređajte u pleh obložen pek papirom.

Bakin trik: Pecite na slaboj temperaturi

Rernu zagrejte na blagih 150°C. Orasnice se peku kratko, samo 15 do 20 minuta. Baka je znala: Ne smeju se prepeći! Treba da budu blago rumene po rubovima, a iznutra moraju ostati meke i žvakaste. Čim vidite zlatne rubove, vadite ih!

Čim ih izvadite iz rerne, ostavite ih da se potpuno ohlade na plehu. Tek tada dobijaju pravu, intenzivnu aromu i onu savršenu meku teksturu koja ih čini boljim i od mrsne verzije.

Poslužite ih uz popodnevnu kafu ili čaj, i setite se svoje bake! Prijatno!

