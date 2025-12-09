Posne ruske kape koje nestaju sa stola za 5min – i oni koji ne poste su oduševljeni, toliko su dobre.

Ako tražite kolač koji je istovremeno elegantan, ukusan – ruske kape su pravi izbor.

Ovaj klasik sa orasima, čokoladom i kokosom pravi se jednostavno, a efekat na trpezi je uvek savršen. Mekan biskvit, bogata čokoladna glazura i fini kokos čine kombinaciju kojoj niko ne može da odoli.

Sastojci:

Za biskvit:

5 kašika šećera

6 kašika ulja

12 kašika vode

2 kašike kakaa

1 prašak za pecivo

oko 250 g brašna

100 g mlevenih oraha

Za fil:

500 ml posnog pudinga od vanile

3–4 kašike šećera

100 g margarina (posnog)

Za glazuru i ukrašavanje:

200 g posne čokolade

2 kašike ulja

kokos za valjanje

Priprema:

Biskvit

Umutite šećer, ulje i vodu, pa dodajte kakao i dobro sjedinite. Umešajte brašno pomešano s praškom za pecivo i na kraju dodajte mlevene orahe. Smesu izlijte u pleh obložen papirom i pecite oko 20 minuta na 180°C. Ohladite pa modlom ili čašom vadite krugove.

Fil

Skuvajte puding sa šećerom, ostavite da se prohladi pa dodajte omekšani margarin i umutite u gladak krem.

Slaganje

Na jedan krug biskvita stavite kašiku fila, pa preklopite drugim krugom. Uredite da ivice budu ravne.

Glazura i kokos

Umočite gornji deo kolača u otopljenu čokoladu sa uljem, a bočne ivice uvaljajte u kokos. Ostavite ih kratko u frižideru da se stegnu.

Saveti za savršene ruske kape

Ako želite mekše kolače, svaki biskvit pre premazivanja nakratko poprskajte zaslađenom vodom ili posnim mlekom.

Fil možete obogatiti mlevenim orasima ili kokosom ako volite jači ukus.Čuvajte ih u kutiji sa poklopcem – ostaju sveži i po nekoliko dana.

Ruske kape su upravo ona vrsta poslastice koja uvek izazove komentar: „Kako si ovo pravila, odlično je!“ Idealne su za posne slave, praznike ili prosto kada želite da ukućane obradujete sa nekom lepom poslasticom.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

