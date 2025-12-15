Posne ruske kape su neodoljiva poslastica za slavu: Tako mekane i sočne da uvek prve nestanu sa tacne

Napravite najbolje posne ruske kape! Recept za sočan i kremast kolač, idealan za slavu – nimalo ne zaostaje za originalom!

Savršene posne ruske kape! Ovo je najmekši i najsočniji recept za slavu – kolač koji nestaje sa stola čim ga iznesete.

Kada se na trpezi nađe omiljeni slavski kolač, ruska kapa, retko ko pomisli da postoji posna verzija koja može da joj parira. Ali, pripremite se za iznenađenje! Predstavljamo vam recept za posne ruske kape koje su toliko neodoljive, mekane i sočne da će ih tražiti čak i oni koji ne poste.

Ovaj fenomenalni kolač je pravi dragulj za svečanu ili slavsku trpezu, jer nestaje sa stola odmah! Zaboravite na kompromise u ukusu tokom posta: sa kremastim filom i savršenom teksturom, ove kape su dokaz da posno ne znači manje ukusno.

Spremite se da ubeležite recept, jer je garancija da ćete dobiti titulu najboljeg poslastičara!

Potrebno je:

Za koru:

400 g brašna

20 kašika šećera

2 praška za pecivo

400 ml kisele vode

100 ml ulja

4 pune kašike kakaoa

Za fil:

500 ml sojinog mleka

200 g šećera

2 vanilin šećera

3 kašike gustina

3 kašike brašna

250 g margarina

Za glazuru:

100 g posne čokolade

3 kašike ulja

kokos

Priprema:

Stavite u jednu posudu brašno (200 g), prašak za pecivo (1 kesica) i kakao (2 kašike) pa dobro promešajte. Smesi dodajte šećer (10 kašika), ulje (50 ml) i kiselu vodu (200 ml). Zatim lepo umutite sve sastojke. U pleh obložen papirom za pečenje sipajte smesu pa poravnajte.

Pecite oko 15 minuta u zagrejanoj rerni na 200 stepeni. Istim postupkom napravite još jednu koru. Oblike vadite čašom nakon što se kore prohlade.

Pomešajte u posudi brašno, gustin i 100 ml mleka i dobro umutite. Zagrejte 400 ml mleka sa vanilin šećerom pa u tu šerpu, dodajte prethodnu smesu. Zatim kuvajte dok se ne zgusne, uz neprestano mešanje. Sipajte u posudu i pokrijte providnom folijom, pa ostavite da se ohladi.

Umućeni margarin dodajte ohlađenom filu pa sve dobro sjedinite mikserom. Onda jedan krug testa dosta premažite filom, pa preklopite drugom korom. Zatim i bočne strane premažite filom pa uvaljajte u kokos.

Na kraju, istopite čokoladu sa uljem, pa prelijte vrh posnih ruskih kapa. Kolač ohladite i služite.

Trik za najmekše posne ruske kape: Neka kore upiju vlagu

Da bi vaše posne ruske kape bile zaista sočne, a ne suve, postoji jedan jednostavan trik:

Kore lagano navlažite: Nakon što izvadite kore iz rerne i izvadite oblike, možete ih vrlo kratko i lagano poprskati mlakim sojinim (ili drugim biljnim) mlekom pre filovanja. Pazite da ne preterate! Dovoljno je da se navlaže tek toliko da omekšaju.

Hlađenje je ključ: Najvažnije je da kolač odstoji minimum 6-8 sati u frižideru nakon što ga sastavite i prelijete glazurom. Tokom stajanja, kore će upiti vlagu iz fila i postaće savršeno mekane i sočne.

Ove posne ruske kape su dokaz da posna poslastica može biti jednako neodoljiva kao i mrsna. Idealne su za slavu, praznike ili kada se jednostavno zaželite nečeg kremastog i sočnog.

