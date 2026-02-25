Ako volite čupavce, oduševiće vas ova posna verzija: Još ukusnija, jeftinija i brža za pripremu

Ovi posni čupavci su dokaz da je najjednostavnije i najjeftinije uvek najbolje. Spremni su za tren, a pojedu se još brže!

Malo je kolača koji nas tako brzo vrate u detinjstvo kao čupavci, a ova verzija je toliko dobra da ćete zaboraviti na originalni recept. Ovi posni čupavci su spas za domaćice jer biskvit uvek ispadne savršeno mekan, a sve sastojke već imate u kuhinji.

Nema komplikovanog mućenja, a najveća prednost je što ovi čupavci ostaju sveži i sutradan, kao da ste ih tek izvadili iz rerne. Ako vam treba nešto brzo i provereno što će oduševiti i ukućane i goste, ovo je pravi slatkiš.

Recept za posne čupavce

Sastojci za biskvit:

300 g brašna

150 g šećera

100 ml ulja

200 ml vode (ili kisele vode za vazdušastost)

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

Sastojci za glazuru i posip:

200 g šećera

100 ml vode

50 g kakao praha

50 ml ulja

100 g kokosovog brašna

Priprema:

Pomešajte suve sastojke za biskvit, pa dodajte ulje i vodu. Mutite dok smesa ne postane homogena.

Pecite u plehu obloženom papirom za pečenje na 180°C oko 25 minuta, dok biskvit ne dobije zlatnu boju.

Dok se biskvit hladi, prokuvajte vodu i šećer za glazuru, pa dodajte kakao i ulje. Ostavite da se malo prohladi.

Isecite biskvit na kocke. Svaku kocku umočite u mlaku glazuru, pa odmah uvaljajte u kokosovo brašno.

Ostavite ih da se potpuno ohlade pre služenja.

Jednostavni dodaci za bogatiji ukus

Da bi vaša posna verzija čupavaca zaista bila ukusnija od originala, morate se poigrati aromama. Pošto u biskvitu nemate jak ukus jaja i maslaca, možete ga obogatiti uz ove trikove:

Rum: Najpopularniji trik je dodavanje kašičice ruma (ili arome ruma) u mlaku glazuru pre potapanja. Rum ne samo da daje dubinu, već dodatno čuva sočnost.

Za ljubitelje kafe: Ako želite intenzivniji, „odrasliji“ ukus, zamenite pola količine vode za glazuru sa skuvanom, prohlađenom instant kafom.

Narandža: U biskvit, zajedno sa brašnom, dodajte rendanu koru od jedne organske narandže. Ovo će kolaču dati svežinu i sprečiti da ukus kakaoa bude previše „težak“.

Nemojte da vas brine to što su ovi čupavci posni – upravo nedostatak jaja i mleka čini ovaj biskvit prozračnijim i omogućava mu da bolje upije glazuru.

Rezultat je kolač koji je toliko sočan, da ostaje svež danima, a vaš novčanik će vam biti zahvalan.

Uživajte u omiljenom slatkišu bez griže savesti!

