Posni kolač gotov za 10min – tekstura mu je veoma mekana i gotovo da se topi u ustima (recept)

Skoro pa kao pravi specijalitet a pravi se veoma jednostavno i brzo.
Ako tražite jednostavan i ukusan posni kolač, ovaj recept sa jabukama, orasima i cimetom je savršen izbor. Mere se koriste na čaše, priprema je brza, a rezultat – neodoljiv!
Sastojci:
– 1 čaša vode
– 1/2 čaše ulja
– 1 čaša (2dl) šećera
– 2 čaše brašna
– 2 kašike džema
– 2 izrendane jabuke
– 1/2 praška za pecivo
– aroma cimeta ili po želji
– 1 kašika džema
– 2 kašike mlevenih oraha
Priprema:
(YouTube/Mijesi peci sijeci Moja kuhinjica)
