Posni kolač gotov za 10min – tekstura mu je veoma mekana i gotovo da se topi u ustima (recept)

Skoro pa kao pravi specijalitet a pravi se veoma jednostavno i brzo.

Ako tražite jednostavan i ukusan posni kolač, ovaj recept sa jabukama, orasima i cimetom je savršen izbor. Mere se koriste na čaše, priprema je brza, a rezultat – neodoljiv!

Sastojci:

– 1 čaša vode

– 1/2 čaše ulja

– 1 čaša (2dl) šećera

– 2 čaše brašna

– 2 kašike džema

– 2 izrendane jabuke

– 1/2 praška za pecivo

– aroma cimeta ili po želji

– 1 kašika džema

– 2 kašike mlevenih oraha

Priprema:

(YouTube/Mijesi peci sijeci Moja kuhinjica)

