Najbrži posni slatkiš: Zdrave bombice od 3 sastojka koje se ne peku – spremne za 10 minuta

Posni slatkiš koji se pravi za tren oka oduševiće vaše ukućane. Samo tri sastojka vas dele od savršenog deserta, isprobajte ga odmah.

Svi znamo onaj osećaj kada padne šećer, a u kući nema ničeg zdravog. Posebno je teško naći kvalitetan posni slatkiš koji nije prepun margarina ili belog brašna.

Godinama sam isprobavala razne kupovne varijante, ali nijedna nije ispunila očekivanja. Često su ili preslatke ili bezukusne. Zato sam rešila da stvari uzmem u svoje ruke i napravim nešto što mogu da jedem bez griže savesti.

Ove zdrave bombice su postale moj spas tokom posta, ali i kada mi treba brza energija pre treninga. Najbolja stvar je što priprema traje bukvalno deset minuta. Nema pečenja, nema kuvanja filova, nema prljavih šerpi. Treba vam samo dobar procesor za hranu ili jača seckalica.

Kako se pravi najbrži posni slatkiš?

Za pripremu su vam potrebne samo sveže urme, orasi i sirovi kakao prah. Sameljite sastojke u seckalici dok ne dobijete lepljivu, kompaktnu smesu, dlanovima oblikujte kuglice željene veličine i odmah su spremne za jelo.

Tajna je u urmama. One služe kao prirodni zaslađivač i vezivno tkivo. Ranije sam pravila grešku i koristila suve urme koje nisu bile potopljene u vodi. To otežava blendanje. Ako su urme previše suve, potopite ih u vruću vodu na 15 minuta. Tako će vaše posne kuglice biti sočnije i mekše.

Sastojci koji su vam potrebni

200g svežih urmi (očišćenih od koštica)

150g oraha (ili badema/lešnika po želji)

2 pune kašike sirovog kakao praha

Prstohvat soli (za pojačavanje ukusa čokolade)

Priprema je smešno jednostavna. Ubacite orahe u seckalicu i usitnite ih, ali ne previše sitno. Volim kada ovaj brzinski desert ima malo hrskavosti. Zatim dodajte urme, kakao i so. Blendajte dok se smesa ne sjedini u loptu. Ako se smesa rasipa, dodajte kašičicu vode ili kokosovog ulja. Vlažnim rukama formirajte loptice.

Ovi slatki zalogaji mogu da stoje u frižideru danima, mada kod mene u kući nestanu za jedno popodne. Možete ih uvaljati u kokos, mlevene orahe ili ih ostaviti takve kakve jesu. U svakom slučaju, dobićete savršen posni slatkiš koji zadovoljava potrebu za slatkim, a pritom unosite vlakna i zdrave masti.

Nakon mnogo eksperimentisanja, shvatila sam da su jednostavne stvari često najbolje. Ne trebaju vam skupi sastojci da biste uživali. Ove energetske loptice su dokaz da zdrava hrana može biti neverovatno ukusna.

Pitanja i odgovori: Brzi saveti za najbolji ukus

Koliko dugo mogu da stoje ove bombice?

U frižideru mogu stajati do 7 dana u zatvorenoj posudi, a u zamrzivaču čak i do mesec dana. Samo ih izvadite 5 minuta pre jela.

Mogu li da koristim nešto drugo umesto oraha?

Apsolutno. Bademi, lešnici, indijski orah ili čak semenke suncokreta su odlična zamena. Svaki orašasti plod daje drugačiju notu ukusa.

Da li je potrebno ljuštiti urme?

Nije potrebno ljuštiti kožicu ako imate jak blender. Ako su urme baš tvrde, potapanje u vodu će rešiti problem kožice koja bi mogla da smeta.

Koju vi kombinaciju sastojaka najviše volite kada pravite sirove kolače – da li ste probali da dodate malo narandžine kore?

