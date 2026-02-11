Prava svetska poslastica brzo i lako se pravi, najbolji kremasti kolač bez pečenja (video)

Ne zahteva puno vremena za pripremu, a prava je svetska poslastica. Lako se i brzo pravi, a fantastičnog je ukusa.
Najbolji kremasti kolač bez pečenja. Prava svetska poslastica, brzo i lako se pravi, a opet fantastična. Ovaj kremasti kolač je raj za nepce.
Ovaj kremasti lagani kolač ne zahteva puno vremena i ne treba da se peče, što je idealno za svaku domaćicu jer ne morate da provodite puno vremena u kuhinji.
Nutella i lešnici čine ovaj kolač super ukusnom, a bolji je od bilo koje Kinder čokolade koju možete kupiti u prodavnici.
Kinder bueno – sastojci:
Kora:
- oko 300 g petit keksa
- 250 g tamne evro kreme (Nutella itd.)
Krem:
- 500 ml mleka
- 1,5 pudinga od vanile
- 3 kašike šećera
- 250 g mascarpone sira
- 2 vanilin šećera
- 300 ml pavlake za kuvanje
- 100 g prženih i mlevenih lešnika
- mleko za umakanje keksa
Ganache:
- 200 g čokolade za kuvanje
- 200 ml pavlake za kuvanje
Na koji način se priprema ova svetska poslastica pogledajte u prilogu.
