Prava svetska poslastica brzo i lako se pravi, najbolji kremasti kolač bez pečenja (video)

 –  

Ne zahteva puno vremena za pripremu, a prava je svetska poslastica. Lako se i brzo pravi, a fantastičnog je ukusa.

Najbolji kremasti kolač bez pečenja. Prava svetska poslastica, brzo i lako se pravi, a opet fantastična. Ovaj kremasti kolač je raj za nepce.

Ovaj kremasti lagani kolač ne zahteva puno vremena i ne treba da se peče, što je idealno za svaku domaćicu jer ne morate da provodite puno vremena u kuhinji.

Nutella i lešnici čine ovaj kolač super ukusnom, a bolji je od bilo koje Kinder čokolade koju možete kupiti u prodavnici.

Kinder bueno – sastojci:

Kora:

  • oko 300 g petit keksa
  • 250 g tamne evro kreme (Nutella itd.)

Krem:

  • 500 ml mleka
  • 1,5 pudinga od vanile
  • 3 kašike šećera
  • 250 g mascarpone sira
  • 2 vanilin šećera
  • 300 ml pavlake za kuvanje
  • 100 g prženih i mlevenih lešnika
  • mleko za umakanje keksa

Ganache:

  • 200 g čokolade za kuvanje
  • 200 ml pavlake za kuvanje

Na koji način se priprema ova svetska poslastica pogledajte u prilogu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com