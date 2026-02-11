Prava svetska poslastica brzo i lako se pravi, najbolji kremasti kolač bez pečenja (video)

Ne zahteva puno vremena za pripremu, a prava je svetska poslastica. Lako se i brzo pravi, a fantastičnog je ukusa.

Najbolji kremasti kolač bez pečenja. Prava svetska poslastica, brzo i lako se pravi, a opet fantastična. Ovaj kremasti kolač je raj za nepce.

Ovaj kremasti lagani kolač ne zahteva puno vremena i ne treba da se peče, što je idealno za svaku domaćicu jer ne morate da provodite puno vremena u kuhinji.

Nutella i lešnici čine ovaj kolač super ukusnom, a bolji je od bilo koje Kinder čokolade koju možete kupiti u prodavnici.

Kinder bueno – sastojci:

Kora:

oko 300 g petit keksa

250 g tamne evro kreme (Nutella itd.)

Krem:

500 ml mleka

1,5 pudinga od vanile

3 kašike šećera

250 g mascarpone sira

2 vanilin šećera

300 ml pavlake za kuvanje

100 g prženih i mlevenih lešnika

mleko za umakanje keksa

Ganache:

200 g čokolade za kuvanje

200 ml pavlake za kuvanje

Na koji način se priprema ova svetska poslastica pogledajte u prilogu.

