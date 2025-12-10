Prelep, zaboravljeni starinski kolač u kome će uživati svi ljubitelji čokolade i oraha – garantovano ćete polizati prste!
„Djevojačka želja“ je starinski kolač od čokolade i oraha, čije poreklo seže u davna vremena. Prema predanju, mladići su ga pripremali svojim izabranicama pred venčanje, izražavajući tako svoju ljubav i posvećenost
Sastojci za koru:
– 5 jaja
– 250 g šećera
– 1 šolja mleka
– 1 šolja ulja
– 1,5 šolja oraha
– 2 pune šolje brašna
– 1 kesica praška za pecivo
Sastojci za fil:
– 500 ml mleka
– 6 kašika šećera
– 2 kesice vanilin šećera
– 4 kašike griza
– 100 – 150 g čokolade za kuvanje
– 150 – 200 g oraha
Preliv za kolač:
– 300 ml mleka
Za glazuru:
– 100 g čokolade
– 4 kašike mleka
– 4 kašike ulja
Priprema:
Odvojite belanca od žumanaca i umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg. Zatim dodajte mleko, ulje, žumanca, brašno i prašak za pecivo. Sve sjedinite mikserom, a na kraju dodajte mlevene orahe.
Tepsiju premažite uljem i pospite brašnom. Sipajte polovinu smese i pecite oko 10 minuta u rerni na temperaturi od 150 stepeni.
Fil:
U šerpu sipajte mleko i šećer, a kada se mleko zagreje, dodajte griz i vanilin šećer. Kuvajte dok smesa ne postane gusta. Sklonite sa ringle, pa dodajte čokoladu i mlevene orahe.
Posle desetak minuta, kada se na biskvitu uhvati korica, prelijte ga filom od oraha. Pažljivo rasporedite fil po celoj kori. Zatim prelijte drugu polovinu smese za biskvit i pecite još oko 20 minuta na 180 stepeni.
Na kraju, gotov kolač prelijte mlekom i ostavite da se prohladi. U međuvremenu pripremite glazuru tako što ćete otopiti čokoladu, ulje i mleko. Prelijte glazuru preko hladnog kolača.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(YouTube/Deda Miletova Kuhinja)
