Ova domaća pita sa makom i pekmezom osvaja sve – jednostavan recept koji garantuje savršen tradicionalni desert za svaku priliku.
Prkha, slatka i ukusna – domaća pita sa makom i pekmezom koju svi obožavaju.
Za sve ljubitelje domaćih slatkiša, ova pita sa makom i pekmezom je prava poslastica.
Sočna, mirisna i bogata ukusom, a osvaja sve generacije – od najmlađih do starijih. Domaći recepti za ove vrste kolača prenose se s kolena na koleno, a ova verzija je jednostavna za pripremu i garantuje odličan rezultat svaki put.
Potrebno je:
- 500 g brašna
- 250 ml mleka
- 100 g šećera
- 100 g maslaca ili margarina
- 20 g kvasca
- 200 g mlevenog maka
- 150 g pekmeza po izboru
- 1 jaje za premaz
- prstohvat soli
Priprema
U mlakom mleku rastvorite kvasac sa kašikom šećera i ostavite da naraste oko 10 minuta.
U većoj posudi pomešajte brašno, preostali šećer i so, dodajte nadošli kvasac i rastopljeni maslac. Zamesite glatko testo i ostavite ga da odmara oko 45 minuta.
Testo podelite na dva dela, razvaljajte prvi deo i stavite ga u podmazan pleh.
Preko testa rasporedite fil od mlevenog maka i pekmeza. Preko fila stavite drugi deo testa i spojite ivice.
Premažite jajetom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30–35 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.
Cake i saveti za što bolji rezultat
Mleveni mak prethodno blago propržite za intenzivniji miris i ukus. Pekmez može biti od šljiva, kajsija ili po vašoj želji – svaka varijanta daje poseban ton.
Poslužite mlaku, uz šolju mleka ili čaja.
Ova domaća pita sa makom nije samo tamo neka poslastica – ona budi uspomene, donosi miris i toplinu doma i predstavlja savršen izbor kada želite da ugodite sebi i porodici.
Prijatno!
