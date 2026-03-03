Ova domaća pita sa makom i pekmezom osvaja sve – jednostavan recept koji garantuje savršen tradicionalni desert za svaku priliku.

Prkha, slatka i ukusna – domaća pita sa makom i pekmezom koju svi obožavaju.

Za sve ljubitelje domaćih slatkiša, ova pita sa makom i pekmezom je prava poslastica.

Sočna, mirisna i bogata ukusom, a osvaja sve generacije – od najmlađih do starijih. Domaći recepti za ove vrste kolača prenose se s kolena na koleno, a ova verzija je jednostavna za pripremu i garantuje odličan rezultat svaki put.

Potrebno je:

500 g brašna

250 ml mleka

100 g šećera

100 g maslaca ili margarina

20 g kvasca

200 g mlevenog maka

150 g pekmeza po izboru

1 jaje za premaz

prstohvat soli

Priprema

U mlakom mleku rastvorite kvasac sa kašikom šećera i ostavite da naraste oko 10 minuta.

U većoj posudi pomešajte brašno, preostali šećer i so, dodajte nadošli kvasac i rastopljeni maslac. Zamesite glatko testo i ostavite ga da odmara oko 45 minuta.

Testo podelite na dva dela, razvaljajte prvi deo i stavite ga u podmazan pleh.

Preko testa rasporedite fil od mlevenog maka i pekmeza. Preko fila stavite drugi deo testa i spojite ivice.

Premažite jajetom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30–35 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.

Cake i saveti za što bolji rezultat

Mleveni mak prethodno blago propržite za intenzivniji miris i ukus. Pekmez može biti od šljiva, kajsija ili po vašoj želji – svaka varijanta daje poseban ton.

Poslužite mlaku, uz šolju mleka ili čaja.

Ova domaća pita sa makom nije samo tamo neka poslastica – ona budi uspomene, donosi miris i toplinu doma i predstavlja savršen izbor kada želite da ugodite sebi i porodici.

Prijatno!

