Proglašena definitivno za najbolju srpsku tortu: Recept star više od jednog veka ponovo je aktuelan

Vasina torta nije samo poslastica – to je deo srpske istorije i tradicije, slatki simbol ljubavi i sećanja na vreme kada su jednostavni gestovi značili sve. Neka ova torta ukrasi vašu trpezu i unese toplinu u vaš dom, baš kao što je unela u mnoge domove generacija pre nas.

Vasina torta je prava kraljica starinskih poslastica koja već više od jednog veka zauzima posebno mesto na slavskim trpezama, rođendanskim proslavama i drugim važnim događajima u Srbiji.

Ova torta nije samo delikates za sladokusce već i deo kulturne baštine naše zemlje. Ali, jeste li znali da Vasina torta ima priču koja je podjednako slatka i dirljiva kao i njen ukus?

Legenda kaže da priča o Vasinoj torti potiče iz Paraćina, davne 1908. godine. Glavni junak ove priče je Vasa Čokrljan, čovek čija ljubav i predanost supruzi Jeleni nisu poznale granice. Kada su Jeleni tokom trudnoće predviđali komplikacije koje bi mogle ugroziti i njen i život deteta, Vasa je učinio sve da pronađe najbolje lekare. Njegova potraga odvela ih je čak do Beča, gde su bečki stručnjaci uspeli da pomognu Jeleni, koja je rodila zdravo dete i ubrzo se oporavila.

U znak zahvalnosti za zetovu požrtvovanost, Jelenina majka odlučila je da mu posveti tortu, nazvavši je njegovim imenom – Vasina torta. Ova predivna poslastica postala je simbol ljubavi, snage i porodične zajednice.

Recept za Vasinu tortu

Sastojci:

Sastojci za koru:

5 jaja

5 kašika šećera

1 kašika brašna

6 kašika mlevenih badema

1 kašičica ekstrakta vanile

Sastojci za prvi fil:

125 ml mleka

4 kašike šećera

200 g mlevenih oraha

4 žumanca

125 g šećera

10 kašika soka od pomorandže

Narendana korica pomorandže

100 g čokolade za kuvanje

150 g rastopljenog putera

Sastojci za drugi fil:

4 belanca

200 g šećera

125 ml vode

1 kašičica soka od limuna

Način pripreme:

Priprema kore:

Umutite čvrst sneg od belanaca. Posebno umutite žumanca sa šećerom, dodajte brašno, mlevene bademe i vanilu. Lagano sjedinite s belancima. Pecite u podmazanom okruglom plehu na 170°C, oko 25 minuta. Ostavite da se ohladi.

Priprema prvog fila:

Prokuvajte mleko sa šećerom, dodajte orahe i čokoladu. Dodajte sok i koricu pomorandže, a zatim umućena žumanca sa šećerom na pari. Kada se fil ohladi, dodajte umućeni puter.

Priprema šama:

Umutite belanca, a zatim postepeno dodajte vruć sirup od šećera i vode, kuvajući dok ne dobije gustinu meda. Na kraju dodajte sok od limuna.

Finalna dekoracija:

Koru premažite prvim filom, a zatim celu tortu premazujte šamom. Dekorišite kolutovima sveže pomorandže ili ušećerenim kriškama. Tortu držite u frižideru do služenja.

