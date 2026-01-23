Prste da poližeš: Grčke kocke su poslastičarska fantazija, stvorene za prave sladokusce

Grčke kocke su specijalitet za koji će ukućani već nakon prvog zalogaja stalno tražiti da ih pripremate iznova.

Dovoljno je samo jednom da osetite ovako kremast ukus, i ovaj recept za grčke kocke će vam postati omiljeni

Zima je kalendarski uveliko u toku, te nema potrebe da do početka proleća 2026. godine razmišljamo o višku kilograma. Došlo je idealno vreme za prave gurmane, i one koji vole da kvalitetno popiju i pojedu, prenosi Srbija Danas.

Današnji specijalitet su grčke kocke. Dovoljno je spomenuti sastojke: sočne korice s orasima, krem od žumanaca obogaćen komadićima crne i bele čokolade i lomljenim plazma keksom. Jasno je da će ukućani nakon prvog zalogaja stalno tražiti da ih pripremate iznova.

Sastojci:

Za jednu koru, a peku se dve:

– 4 belanca

– 4 kašike šećera

– 4 kašike mlevenih oraha

– 4 kašike mlevenog keksa

– 5 grama praška za pecivo

Fil:

– 8 žumanaca

– 5 kašika šećera

– 5 punih kašika brašna

– 700 mililitara mleka

– 250 grama margarina ili maslaca

– 150 grama šećera u prahu

– 80 grama mlečne čokolade

– 80 grama bele čokolade

-100 grama lomljenog plazma keksa

Za dekoraciju:

– 2 krem šlaga od čokolade

Priprema:

Najpre razdvojiti belanca i žumanca. Belanca umutite sa šećerom u čvrst šne. Dodati keks, orahe i prašak za pecivo.

Sjediniti mešanjem, pa izliti u pleh obložen pek-papirom dimenzija 35 x 25 cm. Peći u unapred zagrejanoj rerni na 180 stepeni nekih 12,13 minuta. Kada je gotova, na isti način pripremiti i ispeći još jednu koru.

Za fil pomešati žumanca, šećer i brašno sa 200 ml mleka, a preostalih 500 ml staviti da provri. Kad mleko provri, dodati smesu sa žumancima i mešati dok se ne zgusne. Skloniti sa ringle, prekriti folijom i ostaviti da se dobro ohladi.

Maslac ili margarin penasto umutiti sa šećerom u prahu.

Umutiti ohlađen fil od žumanaca. Fil od žumanaca postepeno dodavati margarin i šećer uz mućenje.Iseckati obe vrste čokolade, pa dodati kremu, dodati i lomljeni keks i sve sjediniti.

Na prvu koru naneti pola krema, poklopiti drugom korom pa naneti ostatak. Gotove kocke možete dekorisati po želji, naš predlog je šlag krem od čokolade. Dobro ohladiti, pa poslužiti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com