Raskoš koja se topi u ustima: Kolač milionera osvojiće vas “na prvu”, možda vam i krene u životu!

Ovaj recept je trenutno jako popularan na internetu, što i ne čudi jer voda pođe na usta samo od čitanja sastojaka.
Poznat kao „milionerov kolač“ opravdava svoje ime, jer se karamela i čokolada prosto tope u ustima.
Originalni ove poslastice je „millionaires shortbread“. Shortbread je inače vrsta prhkog testa za keks i kolače, koje je popularno u Velikoj Britaniji.
Tradicionalno se pravi od jednog dela šećera, dva dela maslaca i tri dela brašna. U ovom kolaču se divno spaja s karamelom koja se topi u ustima i slatkom čokoladom.
Sastojci:
Za testo
225 g mekog maslaca
125 g šećera
340 g brašna
1 prstohvat soli
Za karamel
200 g mekog maslaca
200 g šećera
400 ml kondenzovanog mleka
3-4 kašike javorovog sirupa ili rastopljenog meda
Za čokoladni sloj:
250 g čokolade (mlečna, tamna ili bela)
Priprema:
Zagrejte rernu na 150 stepeni, pa obložite pravougaoni pleh (33 cm x 23 cm) papirom za pečenje. Prekrijte i bočne strane.
Za prhko testo mešajte meki maslac, šećer i so mikserom oko tri minuta. Zatim dodajte prosejano brašno i mutite još tri minuta. U početku će se stvarati mrvice od testa, ali nastavite da mutite dok ne dobijete grubu smesu.
Stavite testo u pleh, pa pritisnite da biskvit bude oko centimetar debljine. Stavite u rernu i pecite oko 35 minuta dok testo ne poprimi zlatnožutu boju. Zatim ostavite da se testo potpuno ohladi i stavite ga u frižider
Za karamel stavite preostali maslac, šećer i kondenzovano mleko zajedno s javorovim sirupom u šerpu i zagrejte na srednjoj vatri. Ostavite da krčka oko 30 minuta uz neprestano mešanje, dok se tečnost ne pretvori u gustu karamelu.
Stavite karamel u pleh na biskvit i ravnomerno rasporedite. Stavite u frižider na još sat vremena da se karamel stegne.
Na kraju rastopite čokoladu na pari i stavite na sloj karamele. Stavite kolač u frižider da se stegne, isecite na kockice i uživajte.
