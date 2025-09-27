Raskoš koja se topi u ustima: Kolač milionera osvojiće vas “na prvu”, možda vam i krene u životu!

Ovaj recept je trenutno jako popularan na internetu, što i ne čudi jer voda pođe na usta samo od čitanja sastojaka.

Poznat kao „milionerov kolač“ opravdava svoje ime, jer se karamela i čokolada prosto tope u ustima.

Originalni ove poslastice je „millionaires shortbread“. Shortbread je inače vrsta prhkog testa za keks i kolače, koje je popularno u Velikoj Britaniji.

Tradicionalno se pravi od jednog dela šećera, dva dela maslaca i tri dela brašna. U ovom kolaču se divno spaja s karamelom koja se topi u ustima i slatkom čokoladom.

Sastojci:

Za testo

225 g mekog maslaca

125 g šećera

340 g brašna

1 prstohvat soli

Za karamel

200 g mekog maslaca

200 g šećera

400 ml kondenzovanog mleka

3-4 kašike javorovog sirupa ili rastopljenog meda

Za čokoladni sloj:

250 g čokolade (mlečna, tamna ili bela)

Priprema:

Zagrejte rernu na 150 stepeni, pa obložite pravougaoni pleh (33 cm x 23 cm) papirom za pečenje. Prekrijte i bočne strane.

Za prhko testo mešajte meki maslac, šećer i so mikserom oko tri minuta. Zatim dodajte prosejano brašno i mutite još tri minuta. U početku će se stvarati mrvice od testa, ali nastavite da mutite dok ne dobijete grubu smesu.

Stavite testo u pleh, pa pritisnite da biskvit bude oko centimetar debljine. Stavite u rernu i pecite oko 35 minuta dok testo ne poprimi zlatnožutu boju. Zatim ostavite da se testo potpuno ohladi i stavite ga u frižider

Za karamel stavite preostali maslac, šećer i kondenzovano mleko zajedno s javorovim sirupom u šerpu i zagrejte na srednjoj vatri. Ostavite da krčka oko 30 minuta uz neprestano mešanje, dok se tečnost ne pretvori u gustu karamelu.

Stavite karamel u pleh na biskvit i ravnomerno rasporedite. Stavite u frižider na još sat vremena da se karamel stegne.

Na kraju rastopite čokoladu na pari i stavite na sloj karamele. Stavite kolač u frižider da se stegne, isecite na kockice i uživajte.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com