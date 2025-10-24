Kao iz poslastičare: Ovo je najbolji recept za kesten pire

Kesten pire je omiljena jesenska poslastica koja svojim bogatim, orašastim ukusom i kremastom teksturom podseća na poslastice iz poslastičarnica. Njegova priprema nije komplikovana, a rezultat je desert koji će zadovoljiti i najzahtevnije sladokusce.
Sastojci:
- 1 kg kestena
- 200 ml mleka
- 40 g šećera
- Vanilin šećer
- 0,5 dcl ruma
- 1 mahuna vanile ili kašičica ekstrakta
- 200 ml slatke pavlake
- Tamna čokolada (narendana, po želji)
Priprema:
Na svakom kestenu zarežite zaobljeni deo u obliku slova X kako biste ih lakše oljuštili nakon kuvanja. Stavite ih u ključalu vodu i kuvajte oko 20 minuta. Nakon što se ohlade dovoljno da ih možete oljuštiti, uklonite im ljusku.
Dok su još topli, usitnite ih u blenderu ili ih pritisnite presom za pire dok ne dobijete glatku teksturu.
U manjem loncu zagrejte mleko, dodajte šećer, vanilin šećer, rum i vanilu, te nastavite da zagrevate dok se šećer potpuno ne otopi.
Kada mleko bude pripremljeno, pomešajte ga sa zgnječenim kestenima i mešajte dok ne dobijete kremastu, ujednačenu smesu. Po želji, dodatno zasladite po ukusu.
Oblikovanje i posluživanje
Kesten pire možete oblikovati u kuglice ili ga protisnuti kroz pasirku za finiju teksturu. Ostavite da se ohladi, a zatim poslužite s umućenim šlagom i rendanom čokoladom
Savet:
Za dodatnu aromu, možete dodati malo ruma ili vanile u smesu. Kesten pire je izvrstan kao samostalan desert, ali i kao nadev za torte, palačinke ili kolače.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com