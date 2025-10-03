Recept naših starih za medenu oblandu: Jednostavno je – promešajte, namažete i uživate!

Ako želite da iznenadite sebe i svoje najbliže ukusnom poslasticom, medene oblande su pravi izbor!

Ova starinska poslastica oduševiće svakoga ko ih proba – hrskave, slatke i jednostavno neodoljive!

Miris hrskavih oblandi s bogatim, kremastim filom odmah budi uspomene na detinjstvo, a kada se u sve to doda med, dobijate kolač koji nije samo sladak već i odiše pravom toplinom domaće atmosfere, prenosi espreso.co.rs.

Medene oblande su pravi hit na porodičnim okupljanjima, prazničnim trpezama ili kad god poželite nešto slatko, a jednostavno za pripremu. Njihova posebnost leži u savršenoj kombinaciji laganih oblandi i kremastog fila, što ih čini omiljenim desertom za sve generacije.

Osim što se lako prave, ove oblande su mekane, sočne i preplavljene bogatom aromom meda – pravi užitak za nepca!

Sastojci:

– 1 pakovanje oblandi

– 200 g meda

– 200 g šećera

– 250 g margarina ili maslaca

– 200 ml mleka

– 200 g mlevenih oraha

– 300 g mlevenog keksa

Priprema:

U šerpi na tihoj vatri otopite med, šećer i margarin (ili maslac), mešajući dok se sve lepo ne sjedini.

Kada smesa postane homogena, dodajte mleko i nastavite sa mešanjem dok ne provri.

Sklonite sa vatre i umešajte mlevene orahe i mleveni keks, mešajući dok ne dobijete gustu i ujednačenu smesu. Ostavite fil da se malo prohladi, ali ne previše – treba da ostane topao kako bi se lepo razmazivao.

Na radnu površinu stavite prvu koru oblande i ravnomerno rasporedite deo fila. Ponovite postupak dok ne utrošite sve sastojke, završavajući sa praznom korom na vrhu.

Oblandu prekrijte čistom krpom, stavite dasku ili pleh preko nje i opteretite nečim teškim (npr. knjigom ili manjim loncem) kako bi se lepo sjedinila.

Ostavite nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi se oblande stegle i lepo upile fil. Isecite na štangle ili kocke i poslužite!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com