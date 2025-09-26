Recept za baklavu sa makom: Mnogo je izdašnija nego obična, a ukus prosto obara sa nogu

Klasična baklava se jednim ne baš uobičajenim dodatkom.

Recept za baklavu sa makom – mnogo je sočnija nego klasična, a ukus prosto obara sa nogu!

Ovaj bogat i ukusan kolač postaće vaš omiljeni čim ga probate!

Pre nego što je poslužite, važno je da baklava dobro upije sirup i potpuno se ohladi, kako bi bila savršeno sočna i puna ukusa.

Sastojci:

– 4 jajeta

– 150 g šećera

– 1 vanilin šećer

– 1,5 dl ulja

– 1 kesica praška za pecivo

– 2 dl jogurta

– 400 g mlevenog maka

– 500 g tankog testa za baklavu

Sirup:

– 1/2 l vode

– 250 g šećera

– 1 limun

Priprema:

1. Jaja, šećer i vanilin šećer penasto umutite. Dodajte ulje, prašak za pecivo, jogurt i mak i sve lepo sjedinite.

2. U nauljenu tepsiju za baklavu stavite dva lista kora i premažite delom nadeva s makom. Postupak ponavljajte dok sve ne potrošite i na kraju odozgo stavite dva lista kora. Ovako poređanu baklavu isecite na kocke ili trouglove i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25 minuta.

3. U međuvremenu u šerpu stavite vodu i šećer, pa kad provri, kuvajte još desetak minuta. Na kraju dodajte limun nasečen na kolutove. Sirup prelijte preko baklave i odozgo poređajte kolutove limuna.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(still.kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com