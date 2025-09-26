Recept za baklavu sa makom: Mnogo je izdašnija nego obična, a ukus prosto obara sa nogu

Klasična baklava se jednim ne baš uobičajenim dodatkom.
Recept za baklavu sa makom – mnogo je sočnija nego klasična, a ukus prosto obara sa nogu!
Ovaj bogat i ukusan kolač postaće vaš omiljeni čim ga probate!
Pre nego što je poslužite, važno je da baklava dobro upije sirup i potpuno se ohladi, kako bi bila savršeno sočna i puna ukusa.
Sastojci:
– 4 jajeta
– 150 g šećera
– 1 vanilin šećer
– 1,5 dl ulja
– 1 kesica praška za pecivo
– 2 dl jogurta
– 400 g mlevenog maka
– 500 g tankog testa za baklavu
Sirup:
– 1/2 l vode
– 250 g šećera
– 1 limun
Priprema:
1. Jaja, šećer i vanilin šećer penasto umutite. Dodajte ulje, prašak za pecivo, jogurt i mak i sve lepo sjedinite.
2. U nauljenu tepsiju za baklavu stavite dva lista kora i premažite delom nadeva s makom. Postupak ponavljajte dok sve ne potrošite i na kraju odozgo stavite dva lista kora. Ovako poređanu baklavu isecite na kocke ili trouglove i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25 minuta.
3. U međuvremenu u šerpu stavite vodu i šećer, pa kad provri, kuvajte još desetak minuta. Na kraju dodajte limun nasečen na kolutove. Sirup prelijte preko baklave i odozgo poređajte kolutove limuna.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
