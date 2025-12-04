Recept za božićne čoko-kocke stvorene za milionere — slatki zalogaji koji se tope u ustima

Ako želite da vaš praznični sto zablista, božićne čoko-kocke stvorene za milionere su pravi izbor. Ove kocke spajaju prhko testo, bogatu karamelu i glazuru od tamne čokolade, a dodatak prazničkih začina poput cimeta i đumbira čini ih neodoljivima. Najbolji deo? Lako ih je napraviti čak i ako niste profesionalni poslastičar.

Potrebni sastojci i priprema:

Priprema prhkog testa

Za bazu kolača potrebni su:

330 g glatkog brašna

225 g maslaca

110 g smeđeg šećera

60 ml melase i začini – đumbir, cimet, karanfilić

Maslac i šećer umutite u glatku penastu smesu, dodajte začine, zatim brašno i oblikujte testo. Rasporedite u kalup i pecite 20 minuta dok rubovi ne dobiju zlatno-smeđu boju. Ohladite najmanje 30 minuta.

Karamela koja osvaja

U šerpi spojite 400 ml zaslađenog kondenzovanog mleka, 140 g smeđeg šećera, 85 g maslaca i 1 čajnu kašičicu đumbira. Kuvajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi, potom povećajte vatru dok smesa ne zgusne i postane zlatno-smeđa. Prelijte preko ohlađenog testa i ostavite da se stisne.

Čokoladna završnica

Rastopite 300 g tamne čokolade, prelijte preko stvrdnute karamele i lagano posolite. Ostavite u frižideru oko 2 sata da se glazura stvrdne. Nakon toga, isecite na kocke i uživajte u bogatom spoju ukusa.

Saveti za savršene božićne čoko-kocke

Za intenzivniji ukus, dodajte malo naribane narandžine kore u karamelu.

Kolač se može pripremiti dan ranije, a čuvanje u frižideru poboljšava teksturu.

Kombinujte s toplim napitkom – kafa ili vruća čokolada dodatno naglašavaju začine.

Božićne čoko-kocke su slatki užitak koji oduševljava posle svakog zalogaja, lako dostupne i vizuelno impresivne. Savršeno za porodicu i prijatelje, a svaki sloj – testo, karamela i čokolada – obećava raskoš ukusa koji vas neće ostaviti ravnodušnima.

