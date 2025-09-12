Recept za najbolje knedle sa šljivama – toliko je jednostavan da će vas oduševiti!
Knedle sa šljivama predstavljaju pravi klasik iz prošlih vremena. Iskoristite sezonu šljiva i pripremite ovaj sočan i ukusan desert koji nas vraća u vreme naših baka. Danas postoje različite verzije ovog slatkiša, uključujući one punjene čokoladnim kremom, ali ovde govorimo o knedlama kakve su pripremale naše bake.
Sastojci za testo:
– 300 grama brašna
– 1 kilogram krompira
– 100 grama maslaca
– 1 jaje
– 1 kašičica soli
Sastojci za punjenje:
– 20 šljiva
– 6 kašika šećera (možete koristiti i smeđi šećer)
– 1 kašika cimeta u prahu
Sastojci za posipanje:
– 50 mililitara ulja
– Nekoliko kašika prezli
– 1 pakovanje vanilin šećera
Priprema:
Operite krompir, posolite ga kašičicom soli i stavite da se kuva. Kada se skuva, ocedite ga, ogulite i zgnječite. Dodajte maslac i napravite pire. Ostavite krompir da se potpuno ohladi.
U ohlađeni krompir dodajte jaje i brašno pa umesite glatko testo. Ako je testo lepljivo, postepeno dodajte još brašna dok ne dobijete glatko testo za oblikovanje. Razvaljajte testo na pobrašnjenoj podlozi i izrežite na 20 jednakih kvadrata.
U jednoj posudi pomešajte šećer i cimet u prahu. Operite šljive i izvadite koštice. U svaku šljivu stavite pola kašičice mešavine šećera i cimeta. Na svaki kvadrat testa stavite po jednu šljivu i oblikujte knedle.
U većem loncu stavite vodu, kada proključa, dodajte prstohvat soli i kašiku ulja, pa stavite knedle. Kada knedle isplivaju na površinu, kuvajte ih još pet minuta. Preporučuje se da ih vadite kašikom s rupicama kako biste ih lakše ocedili. Možete ih ostaviti u posudi ili direktno staviti u tiganj s prezlama i šećerom.
U tiganju prvo zagrejte ulje, dodajte prezlu i pržite dok ne dobiju zlatnu boju. Na kraju dodajte vanilin šećer pa uvaljajte knedle. Možete ih jesti dok su još tople.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
Podelite u komentarima vaše cake i trikove.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com