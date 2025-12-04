Recept za najbrži kolač sa kokosom ikada: Sočan i ukusan, a sastojci koštaju manje od 100 dinara

Tražite najbrži kolač sa kokosom? Sočan, kremast i gotov za 30 minuta! Svi sastojci koštaju manje od 100 dinara, a meri se čašom.

Najjednostavniji kolač sa kokosom na svetu – smesa se samo izmeša i peče, a ukus je kao iz najbolje poslastičarnice!

Obično su najjednostavnija jela i najlepšeg ukusa, a ovaj kolač sa kokosom dokazuje to pravilo! Ovo je idealna prilika da se pokažu i manje iskusne domaćice, budući da je za pripremu vrlo lagan, a ukus će ceniti i najveći sladokusci.

Ovaj recept je postao viralan jer ne samo da je izuzetno brz (bukvalno se sve sipa i meša), već je i neverovatno jeftin. Svi osnovni sastojci koštaju manje od 100 dinara, a rezultat je sočan, mirisan i kremast kolač koji ćete praviti svake nedelje!

Sastojci (sve merite čašom!):

Ovaj recept je popularan jer se za merenje koristi standardna čaša od jogurta (približno 200 ml). Nema vage, nema komplikacija!

1 čaša jogurta

1 čaša mleka

1 čaša ulja

1 čaša kokosa

2 čaše brašna

2 čaše šećera

vanilin šećer, prašak za pecivo

Priprema: Redom sipajte i mešajte

U veću posudu, redom navedene tečne sastojke (jogurt, mleko, ulje) sipajte i sjedinite. Zatim dodajte kokos i šećer, pa dobro izmešajte pjenjačom ili mikserom na najmanjoj brzini.

Dodajte brašno, vanilin šećer i prašak za pecivo. Lagano mešajte dok ne dobijete glatku smesu, bez grudvica. Ne treba previše mutiti, samo dok se sastojci ne povežu.

Smesu prespite u uljem premazan i brašnom posut pleh (približne veličine 20 x 17 cm, ili nešto veći četvrtasti pleh). Pecite oko 30 minuta na 180 stepeni, dok kolač ne dobije zlatnožutu boju.

Dok je kolač još topao, možete ga preliti čokoladnom glazurom (50g čokolade otopljene sa malo ulja i kašikom mleka), a zatim ga posuti dodatnim kokosom. Ovo će ga učiniti još sočnijim.

Najbrže rešenje kada vam se jede slatko!

Ako vam se nenajavljeno najave gosti ili vas jednostavno uhvati želja za slatkim, ne postoji brže rešenje od ovog! Kolač sa kokosom na čaše je dokaz da najbolja poslastica ne mora da bude ni skupa, ni komplikovana.

