Recept za najukusniji koh koji ćete u životu probati: Savršen ukus mu daje 1 neuobičan sastojak

Svakako zanimljiv obrt iako se sa njim verovatno ne bi složile mnoge domaćice. Probajte!

Verovatno da nema nikoga ko ne voli plazma keks.

Jedan od omiljenih kolača iz detinjstva nam je upravo koh. Zašto ne bismo spojili lepo i korisno i spremili koh sa plazmom i 4 jaja.

Od ovog koha nema boljeg i ukusnijeg. Ako želite uvek možete spremiti i starinski koh od griza.

Sastojci:

– 4 jajeta

– 1 kesica praška za pecivo

– 800 ml mleka

– 200 ml slatke pavlake

– 100 g čokolade

– 3 kašike šećera

– 200 ml mleka

– 100 g griza

– 200 g plazma keksa

Priprema:

Pomešati keks, griz i prašak za pecivo. Izmutiti jaja sa šećerom pa dodati mleko. Na kraju dodati suve sastojke i sve lepo izmešati da se sjedini.

Podmazati okrugli kalup, ili tepsiju pa izručiti izmućenu smesu. Staviti da se peče oko 30 minuta na 180 stepeni.

Za to vreme u šerpu sipati mleko i šećer i staviti na tihoj vatri da se zagreva i istopi šećer. Kada se šećer istopi isključiti ringle pa umešati slatku pavlaku.

Pečenu koru izbockati viljuškom pa preliti prelivom. Ostaviti da se ohladi, a onda staviti u frižider najbolje do sutra. Na sve to možete izrendati čokoladu po želji, kao što je prikazano na slici.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

