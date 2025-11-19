Recept za oblande koje se prave za tren: Ovaj kolač je uvek idealno rešenje i za iznenadne goste

Tražite savršeni i brzi slatkiš? Ovaj recept za oblande je gotov za manje od 20 minuta, a ukusom nadmašuje sve!

Recept za oblande sa mlevenim keksom i pavlakom garantuje kremast fil i ukus bez premca! Kolač se pravi za tili čas, a ne treba vam više od pet sastojaka.

Ovaj jednostavan slatkiš jedna je od omiljenih poslastica mališana, a pravi se lako i za tili čas. Recept je zahvalan i za iznenadne goste, jer vam je potrebno manje od 20 minuta da imate gotov kolač na trpezi.

Sastojci:

1 veće pakovanje oblandi

250 gr maslaca

2 čaše kisele pavlake

2 čaše šećera

300 gr mlevenog keksa

Priprema:

Maslac rastopite u dubljoj šerpi, dodajte pavlaku, pa sve promešajte. U to dodajte šećer i mešajte da se lepo rastopi. Na kraju sipajte mleveni keks i promešajte da se sve ravnomerno sjedini.

Filom premažite svaku oblandu osim poslednje. Ostavite da se ohladi, isecite na kocke ili na rombove i poslužite. Prijatno!

Sačuvajte ovaj recept za oblande i budite sigurni da ćete uvek imati savršenu poslasticu za svaku priliku!

