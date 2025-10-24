Recept za savršene čokoladne kocke koje se tope u ustima – prave se očas posla, a najukusnije su na svetu

Sastojci: šolja šećera, šolja mleka, 2 dl ulja, 4 kašike kakao praha, 2 jaja, šolja brašna, prašak za pecivo, vanilin šećer.

Priprema:

1. Šećer, mleko, ulje i kakao dobro umutiti da dobijete glatku smesu. Podelite je na dva jednaka dela.

2. Jedan deo ostavite sa strane. U drugom delu dodajte jaja, brašno sa praškom za pecivo i vanilin šećer, pa umutite i sipajte u kalup obložen papirom za pečenje.

3. Pecite 25 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Smesu koju ste ostavili prelijte preko vrućeg kolača. Ostavite tortu da odstoji tri sata, pa je isecite na kockice.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

