Recept za slatkiš koji Rusi najviše vole: Pita sa orasima i čokoladom bez koje ne mogu da zamisle nijednu zimu

Otkrijte recept za slatkiš koji Rusi najviše vole! Ova pita sa orasima i čokoladom je neizostavni deo svake zime, a ukus je nezaboravan.

Rusi ga nazivaju „kraljem kolača“! Recept za sočnu i ukusnu pitu sa orasima i čokoladom – savršen izbor za porodično okupljanje.

Kada zima zaista zagrize, a mi tražimo onaj savršeni razlog da se ušuškamo uz šolju čaja, kolači postaju mnogo više od deserta. Oni postaju tradicija. A kada govorimo o zimskim tradicijama, Rusi imaju reč – i to je ova pita!

Oni, poznati po svojoj bogatoj kuhinji, ovaj kolač ne smatraju luksuzom, već nužnošću. Jednostavno, ne mogu da zamisle nijednu zimu bez nje. To je slatkiš koji miriše na praznik i porodično okupljanje.

Ono što je sjajno jeste što vam za nju nije potrebna kulinarska diploma! Ako ste ikada pravili našu dobru, staru lenju pitu, pola posla je već gotovo. Testo je vrlo slično, ali je fil ono što pravi magiju: savršen je spoj oraha, čokolade i one tajne arome ruma, idealan za sve koji vole raskošne ukuse.

Sastojci:

250 grama maslaca

350 grama oštrog brašna

10 jaja

100 grama šećera u prahu

200 grama običnog šećera

1 kašika ruma

250 grama samlevenih oraha

100 grama čokolade

Priprema:

Umutiti dobro 250 grama maslaca sa jednim žumancetom, jednim jajetom i 100 grama šećera u prahu. U dobro umućeni maslac istrugati koru od limuna, a usuti i 1 kašiku ruma.

Ovaj maslac zamesiti sa 350 grama oštrog brašna i napraviti testo kao za svaku lenju pitu.

Testo umesiti i rastanjiti na dva jednaka dela. Prvi deo testa staviti na dno pleha, a preko njega premazati nadev.

Nadev pripremiti na sledeći način:

Umutiti osam jaja sa 200 grama šećera, dodati 250 grama samlevenih oraha i 100 grama strugane čokolade.

Preko ovog nadeva staviti drugi deo testa, pa ga namazati razmućenim jajetom. Pleh s pitom staviti u rernu i peći na 180 stepeni na oko 30 minuta, ili dok se ne zgotovi.

Ispečen kolaš iseći na kockice i posuti šećerom u prahu.

Miris praznične topline

Iako recept podseća na našu lenju pitu, bogat fil sa orasima, čokoladom i rumom daje ovoj ruskoj poslastici poseban karakter. Ova pita se ne jede samo kao kolač, već kao deo zimske tradicije.

Unesite miris praznične topline u svoj dom, napravite je po ovom receptu i uživajte u svakom komadu. Prijatno!

