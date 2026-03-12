Starinska oblanda je jednostavan kolač koji se pravi od samo 4 sastojka. Nekada je bio nezaobilazan desert posle nedeljnog ručka.

Recept za starinsku oblandu od samo 4 sastojka koja nestaje sa stola za 5 minuta.

Neki kolači ipak nikada ne izlaze iz mode, bez obzira na to koliko novih recepata se pojavi.

Takva je i ova starinska oblanda, poslastica koji su nekada pravile naše bake i majke, a koja i dan danas budi uspomene na porodične ručkove i miris domaće kuhinje.

Iako je ova oblanda veoma jednostavna, mnogi tvrde da je njen ukus toliko poseban i da može parirati i mnogo komplikovanijim slatkišima.

U prošlosti domaćice nisu imale na raspolaganju veliki izbor sastojaka kao danas. Upravo zato birale su recepte koji su se pravili od osnovnih namirnica koje su već imali u kuhinji. Jedan od takvih recepata bila je i starinska oblanda. To je kolač koji se priprema brzo, a koji svojim ukusom osvaja već na prvi zalogaj.

Ono što ovaj desert čini posebnim jeste bogat fil koji nastaje kombinacijom mleka, šećera i maslaca ili margarina. Kada se ovi sastojci dugo kuvaju na tihoj vatri, dobijaju gustu, karamelastu masu koja se savršeno slaže sa tankim listovima oblande. Upravo taj spoj jednostavnosti i punog ukusa razlog je zbog kojeg je i bila jedan od omiljenih kolača u mnogim domovima. (Krstarica)

Mnogi vole da u fil dodaju i seckane orahe, suvo grožđe ili žele bombone, ali veliki broj ljudi i dalje tvrdi da je najbolja upravo ona najjednostavnija verzija – baš onakva kakvu su pravile naše bake. Upravo u toj jednostavnosti krije se njen šarm, jer pokazuje da za dobar kolač nisu potrebni komplikovani sastojci.

Još jedna prednost ovog recepta jeste što se lako priprema i ne zahteva posebno kulinarsko iskustvo. Zbog toga ga često prave i oni koji tek počinju da eksperimentišu u kuhinji. Kada se oblanda pripremi i ostavi da odstoji nekoliko sati, kore omekšaju, a fil se lepo stegne, pa se kolač lako seče na kocke.

Ako želite desert koji podseća na detinjstvo i stare porodične recepte, starinska oblanda je pravi izbor. Njena jednostavna priprema i bogat ukus razlog su zbog kojeg se ovaj kolač i danas rado nalazi na mnogim trpezama.

Sastojci:

1 pakovanje većih oblandi

1 l mleka

1 kg šećera

250 g margarina ili maslaca

Priprema:

U šerpi pomešajte mleko i šećer i kuvajte na tihoj vatri uz stalno mešanje dok masa ne počne da se zgušnjava i dobije zlatno-braon boju. Zatim dodajte margarin ili maslac i mešajte dok se potpuno ne rastopi i sjedini sa filom.

Dok je fil još topao, premažite jednu koru oblande i poklopite sledećom. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sav fil. Na kraju oblandu pritisnite nečim teškim i ostavite nekoliko sati, najbolje preko noći, da se stegne. Nakon toga je isecite na kocke i poslužite.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept u komentarima!

