Reform oblanda na koju niko ne ostaje ravnodušan. Kremasta čokolada, orasi, kafa… Sačuvajte recept i ulepšajte slavu!

Ovo je jedina Reform oblanda koja vam treba – kremasta, neodoljivo sočna i prepuna čokolade, savršena za svaku slavu!

Ako volite starinske kolače koji spajaju bogat ukus oraha, kafe i čokolade, reform oblanda je pravi izbor. Ovaj kolač se lako priprema, arezultat je prefinjen spoj nežnih kora i kremastog fila koji se topi u ustima. Idealne su za svečane prilike, slave ili kao desert uz popodnevnu kafu.

Vreme pripreme: oko 1 sat + vreme hlađenja

Težina pripreme: srednje zahtevno

Količina: oko 20 parčadi

Čuvanje: u frižideru do 5 dana

Sastojci:

Za kore:

2 lista oblandi

8 belanaca

200 g šećera

200 g mlevenih oraha

Za fil:

8 žumanaca

150 g šećera

5 kašika crne jake kafe (nes ili espreso)

100 g crne čokolade

200 g maslaca

Priprema

Priprema kora:

Uključite rernu na 200°C. Umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg, pa dodajte mlevene orahe i lagano promešajte.

Podelite smesu na dva dela i svaku polovinu ravnomerno premažite preko lista oblande. Pecite 10–12 minuta, dok kore blago ne porumene.

Priprema fila:

Umutite žumanca sa šećerom dok smesa ne postane penasta i svetla. Kuvajte na pari 10 minuta od trenutka kada voda u donjoj šerpi provri.

Dodajte izlomljenu čokoladu i kafu, mešajte dok se sve lepo ne sjedini i čokolada ne otopi. Ostavite da se ohladi, uz povremeno mešanje.

Spajanje fila:

Penasto umutite maslac, pa mu dodajte ohlađen fil i sve zajedno sjedinite u glatku kremu.

Slaganje oblandi:

Presecite oba lista oblande po sredini da dobijete 4 lista. Tri lista premažite filom, a četvrti stavite odozgo.

Prekrijte papirom za pečenje i stavite nešto blago teško odozgo kako bi se oblande lepo slepile.

Završnica:

Nakon nekoliko sati (ili najbolje preko noći), premažite preostalim filom, po želji pospite mlevenim orasima i isecite na štangle ili kocke.

Saveti

Fil će biti posebno ukusan ako koristite domaću kafu umesto instant varijante.

Ova reform oblanda je najbolja sledećeg dana, kada se ukusi lepo sjedine.

