Reforma torta – recept koji je bio tajna skoro 150 godina, kada je jednom probate ništa drugo nije više dobro.

Stara duša, bogat ukus.

Reforma torta je jedan od onih tradicionalnih kolača koji su obeležili našu kulinarsku baštinu. Originalni recept potiče još iz 1877. godine i prenosi se generacijama, gotovo neizmenjen, iz kuvara u kuvar.

Šta je reforma torta?

To je svečana, raskošna torta sa korama od belanaca i oraha ili badema, uz fil od žumanaca i čokolade. Posebnost je u filu koji se kuva na pari , bez dodatka mleka, što daje karakterističnu teksturu i dubinu ukusa. Kore su vazdušaste, ali istovremeno pune, a orašasti plodovi se savršeno stapaju sa intenzivnim čokoladnim kremom. Rezultat je sočna i zavodljiva poslastica, idealna za praznike i svečanosti.

Originalni recept iz Velikog narodnog kuvara:

Potrebno:

– 10 jaja

– 250 g šećera + 10 kašika šećera za fil

– 250 g oljuštenih, samlevenih badema + malo tanko sečenog za ukrašavanje

– 250 g putera

– 2 štangle čokolade

Priprema kora:

Umutiti belanca u čvrst sneg. Dodati 250 g šećera, mutiti dok se ne rastopi. Lagano umešati samlevene bademe varjačom. Peći četiri kore od iste smese u plehu na oko 200 °C.

Priprema fila:

Žumanca umutiti sa 10 kašika šećera i kuvati na pari dok ne postane gusto. Prohladiti, pa dodati omekšali puter i rastopljenu čokoladu. Mutiti dok ne postane penasto. Ohlađene kore filovati, a zatim premazati i spolja.

Ukrasiti tanko isečenim bademima (prethodno nakratko obarenim).

Moderna, jednostavnija varijanta

Umesto 10 jaja, koriste se samo 4 i peče se samo jedna kora.

Potrebno: puter, šećer, mleveni orasi ili bademi, mleveni keks, jaja, čokolada, mleko, slatka pavlaka, puding od vanile.

Fil se kuva poput pudinga (sa mlekom, pavlakom i puding prahom), dok se preliv pravi od čokolade otopljene sa pavlakom.

Za dekoraciju se mogu koristiti karamelizovani orasi ili listići badema.

Korisni saveti

Koristite kvalitetne sastojke: sveža jaja, pravi puter, čokoladu s visokim procentom kakaa.

Orašasti plodovi treba da budu sveže mleveni, to veoma utiče na ukus.

U modernijoj verziji slatka pavlaka daje još kremastiji fil.

Nakon pripreme, torta se mora dobro ohladiti kako bi se svi slojevi lepo slegli i lakše sekla.

Reforma torta je klasik koji čuva duh prošlih vremena. Tradicionalna verzija, sa filom kuvanim na pari i korama punim orašastog ukusa, nosi posebnu eleganciju i autentičnost. Iako se danas često koristi pojednostavljena varijanta, originalna „bakina“ reform torta ostaje nenadmašna po karakteru i šarmu.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

