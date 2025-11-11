Samo 3 sastojka: Napravite čudo od kolača za tili čas!

Brzi kolač sa 3 sastojka, bez miksera i stresa — gotov za 20 minuta, miriše na dom i raduje sve generacije.

Nekad ti treba nešto slatko – odmah. Bez vaganja, bez pretrage po fiokama, bez komplikacija. Samo da zamiriše kuća, da se deca obraduju, da ti srce bude mirno. Ovaj kolač sa 3 sastojka je upravo to: utešan, brz, i podseća na bakin sto.

I ne samo što je jednostavan – ovaj kolač sa 3 sastojka pruža ti slobodu da ga prilagodiš sebi. Dodaj voće kad ti treba svežina, kašiku kakaa kad ti treba uteha, ili malo cimeta kad želiš da zamiriše jesen. Nema pravila, nema strogih mera. Samo ti, kašika, i miris koji vraća osmeh.

Recept za kolač sa 3 sastojka

3 jaja

200 g šećera

200 g brašna

Sve sjediniti ručno, bez miksera. Sipati u podmazan pleh i peći 20 minuta na 180°C. Po želji dodati vanilu, limunovu koricu ili kašiku kakaa – ali i bez toga, kolač je punog ukusa.

Konkretni saveti i alternative:

Umesto belog šećera, probaj smeđi za karamel notu

Dodaj voće (jabuke, višnje, banane) za sočnost

Ako koristiš bezglutensko brašno, dodaj kašiku jogurta za bolju teksturu

Za vegansku verziju: zameni jaja pireom od banane (1 banana = 1 jaje)

FAQ:

Koliko dugo kolač ostaje svež?

– Do 3 dana u zatvorenoj kutiji, može i da se zamrzne.

Mogu li dodati prašak za pecivo?

– Može, ali nije neophodno – jaja daju dovoljno vazdušnosti.

Koji pleh je najbolji?

– Manji pleh (20×20 cm) za deblji kolač, veći za tanji i hrskaviji.

Da li je ovo kolač za početnike?

– Apsolutno. Nema greške, nema stresa.

Mogu li ga praviti s decom?

– Da, deca obožavaju da mute i sipaju – savršen porodični trenutak.

Kad ti zatreba nešto slatko, brzo i domaće – ovaj kolač sa 3 sastojka je kao zagrljaj iz detinjstva. Nema komplikacija, nema čekanja, samo jednostavno zadovoljstvo koje miriše na toplinu doma. Bilo da ga praviš za goste, decu ili sebe, uvek ćeš dobiti ono što ti treba: kolač koji se pravi lako, a jede s osmehom.

