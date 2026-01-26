Ukusan kolač koji ćete praviti često, jednom kada ga probate i uverite se koliko je dobar.

Samo ovaj kolač se pravi brže nego što se rerna zagreje – toliko je ukusan i prost, a može čak i dete da ga napravi.

Brz i ukusan kolač gotov za 2 minuta! Bićete oduševljeni – pravićete ga svakog dana!

Ovaj kolač je toliko jednostavan i brz za pripremu da će vam postati omiljeni recept! Savršen je za trenutke kada poželite nešto slatko, a nemate mnogo vremena. Priprema se od sastojaka koje sigurno već imate kod kuće i uspeva baš svakome – bez mnogo truda i komplikacija.

Idealan je i za početnike u kuhinji, jer ne zahteva nikakve posebne veštine. Ukus je fantastičan – mekan, sočan i savršeno sladak. Isprobajte ovaj recept jednom i garantujemo da će ovaj postati redovan gost na vašem stolu!

Sastojci:

2 jaja

160g brašna

100 grama šećera

100 ml mleka

70 ml ulja ili rastopljenog maslaca

10 grama praška za pecivo

vanilin (po ukusu)

Priprema:

Ako ste ikada pomislili da za dobar kolač treba mnogo vremena i truda – ovaj recept će vas razuveriti. Brz, jednostavan i neodoljivo ukusan, ovaj kolač postaje pravi spas u trenucima kada poželite nešto slatko „na brzinu“.

Zato, sledeći put kada vam zatreba slatki zalogaj bez nervoze i čekanja – setite se ovog recepta. Brz, mekan i savršeno sladak – pravi dokaz da uživanje ne mora da traje dugo da bi bilo nezaboravno!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

