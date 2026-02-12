Sočni kolač sa jabukama i makom kome niko do sada nije rekao "ne"!

Samo se smućka u činiji – sočni kolač sa makom i jabukama koji uvek ispada savršeno.

To je onaj pravi, starinski „brzi kolač“ koji miriše na bakinu kuhinju. U narodu ga često zovu jednostavno „Kolač na čaše“ ili „Sočni mak sa jabukama“.

Tajna ovog recepta je u tome što jabuke daju vlagu, pa biskvit (piškota) ne bude suv kao klasični patišpanj, već skoro kao pudingast ili kremast unutra, dok orasi i mak daju onu prepoznatljivu teksturu.

Recept:

Sve se meri istom čašom (od 200 ml, može i plastična od jogurta), što ga čini idealnim za brzu pripremu bez vage.

Sastojci:

3 jaja

1 čaša šećera

1 čaša mlevenog maka

1 čaša mlevenih oraha

1 čaša griza (ili brašna, ako želiš finiju teksturu piškote)

1 čaša ulja

1 čaša mleka

3 do 4 narendane jabuke (srednje veličine)

1 prašak za pecivo

Opciono: Malo cimeta ili rendana kora limuna

Priprema (korak po korak):

Umuti jaja i šećer: Muti dok ne postane svetlo i penasto.

Dodaj tečne sastojke: Ubaci ulje i mleko, pa kratko promešaj.

Suvi sastojci: Dodaj mak, orahe, griz (ili brašno) i prašak za pecivo. Sve sjedini špatulom ili mikserom na najmanjoj brzini.

Glavni sastojak – jabuke: Na kraju umešaj rendane jabuke. Nemoj ih previše cediti, njihov sok je potreban da kolač ostane sočan.

Pečenje: Izlij u podmazan pleh i peci na 180°C oko 30–40 minuta (proveri čačkalicom – ako izađe suva, gotovo je).

Kako ga završiti?

Najjednostavnije: Pospi ga šećerom u prahu dok je još topao.

Najukusnije: Prelij ga glazurom od čokolade (100g čokolade + 3 kašike ulja). Čokolada i mak se vole.

Mali trik: Ako voliš da bude još sočnije, vruć kolač možeš preliti sa malo toplog mleka i ruma pre nego što staviš glazuru.

Prijatno!

