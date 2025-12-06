Savršen nutela kolač od tri sastojka: Gotov za 15 minuta, a ukus je nemoguće opisati koliko je dobar

Tražite brzi desert? Ovaj nutela kolač od tri sastojka je hit! Sprema se za 15 minuta, savršeno je sočan, a ukus je neprevaziđen!

Ovaj nutela kolač od tri sastojka briše sve granice! Najbrži, a najbogatiji čokoladni užitak koji ste ikada probali.

Ako vas uhvati ona nekontrolisana, strašna želja za čokoladom, a mrzi vas da provedete sate u kuhinji, ovaj recept je čista magija! Predstavljamo vam Nutela kolač koji je zaludeo ceo svet: za njega su vam potrebna samo tri sastojka i neverovatnih 15 minuta.

Rezultat je savršeno sočan i bogat desert koji možete bez blama poslužiti gostima – ili pojesti sami, sveže pečen!

Sastojci:

1 šoljica nutele (može i domaća nutela)

2 jajeta

1/2 šoljice brašna

Priprema:

Izmešajte mikserom nutelu, jaja, i brašno dok ne dobijete finu, homogenu smesu. Nauljite posudu za pečenje, ulijte smesu u nju i pecite u zagrejanoj rerni (na 180 stepeni) oko 15 minuta. Kada ga izvadite iz rerne malo ga rashladite, isecite na kockice i poslužite.

Ukoliko biste da ga obogatite, možete ga preliti sa još malo nutele i dodati lešnike, voće…

Trik za ‘fensi’ serviranje i koliko može stajati?

Iako je ovaj kolač savršen u svojoj jednostavnosti, možete ga nadograditi u desert dostojan najsvečanijih prilika!

Kada ga izvadite iz rerne, prelijte ga rastopljenom belom čokoladom i pospite seckanim lešnicima za kontrast. Ako želite ekstra dekadentnu verziju, poslužite ga uz kuglu sladoleda od vanile ili sa sveže umućenim šlagom.

S obzirom na to da je neverovatno sočan zahvaljujući Nuteli, ovaj kolač možete čuvati u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do tri dana – ali garantujemo da neće izdržati ni pola dana!

Ovo nije samo recept; ovo je čarolija u kuhinji. Nutela kolač od tri sastojka dokazuje da najveća čokoladna raskoš ne zahteva sate truda, već samo nekoliko brzih pokreta. Kada osetite kako se topi u ustima, shvatićete da je ova brzinska poslastica pravo božansko rešenje za svaku želju.

Zaboravite na kupovne slatkiše, jer je vaš domaći čokoladni masterpis sada nadohvat ruke.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com