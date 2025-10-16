Savršeno ukusne i hrskave: Ove kiflice sa orasima se prave brzinski, a jedu još brže

Bolje nego one nekad, kakve su naše bake pravile.

Ovo je poslastica koja se četo nalazi na trpezama, a svojim ukusom i jednostavnošću osvaja svakog.

Sastojci:

– 280 g brašna

– 100 g šećera

– 100 g mlevenih oraha

– 200 g maslaca

– 1 kesica vanilin šećera

– 100 g šećera u prahu

Priprema:

Orahe, šećer, brašno i maslac pomešajte tako da dobijete glatko testo. Neka maslac bude na sobnoj temperaturi.

Ostavite testo da odstoji u frižideru pola sata, a zatim formirajte kiflice.

Ređajte ih u pleh, na papir za pečenje.

Pecite ih na 180 stepeni u zagrejanoj rerni dok ne dobiju lepu, rumenu boju.

Kada su kiflice pečene, izvadite ih iz rerne i ostavite da odstoje par minuta, pa ih uvaljajte u mešavinu šećera u prahu i vanilin šećera.

Prijatno!

(n1info.rs)

