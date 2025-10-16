Savršeno ukusne i hrskave: Ove kiflice sa orasima se prave brzinski, a jedu još brže

Bolje nego one nekad, kakve su naše bake pravile.
Ovo je poslastica koja se četo nalazi na trpezama, a svojim ukusom i jednostavnošću osvaja svakog.
Sastojci:
– 280 g brašna
– 100 g šećera
– 100 g mlevenih oraha
– 200 g maslaca
– 1 kesica vanilin šećera
– 100 g šećera u prahu
Priprema:
Orahe, šećer, brašno i maslac pomešajte tako da dobijete glatko testo. Neka maslac bude na sobnoj temperaturi.
Ostavite testo da odstoji u frižideru pola sata, a zatim formirajte kiflice.
Ređajte ih u pleh, na papir za pečenje.
Pecite ih na 180 stepeni u zagrejanoj rerni dok ne dobiju lepu, rumenu boju.
Kada su kiflice pečene, izvadite ih iz rerne i ostavite da odstoje par minuta, pa ih uvaljajte u mešavinu šećera u prahu i vanilin šećera.
Prijatno!
(n1info.rs)
