Savršeno ukusne i hrskave – ove kiflice sa orasima se prave brzo, a jedu još brže.

Bolje nego one nekad, kakve su naše bake pravile.

Postoje poslastice koje nas vraćaju u detinjstvo već na prvi zalogaj, a miris koji se tada širi iz rerne budi one najlepše uspomene. Takve su upravo ove kiflice sa orasima – jednostavne, mirisne i neodoljivo ukusne. Prave se brzo, od svega nekoliko sastojaka, a rezultat je poslastica koja se topi u ustima i osvaja svakog ko je proba.

Ovo je poslastica koja se često nalazi na trpezama, a svojim ukusom i jednostavnošću osvaja svakog.

Sastojci:

– 280 g brašna

– 100 g šećera

– 100 g mlevenih oraha

– 200 g maslaca

– 1 kesica vanilin šećera

– 100 g šećera u prahu

Priprema:

Orahe, šećer, brašno i maslac pomešajte tako da dobijete glatko testo. Neka maslac bude na sobnoj temperaturi.

Ostavite testo da odstoji u frižideru pola sata, a zatim formirajte kiflice.

Ređajte kiflice u pleh, na papir za pečenje.

Pecite ih na 180 stepeni u zagrejanoj rerni dok ne dobiju lepu, rumenu boju.

Kada su kiflice pečene, izvadite ih iz rerne i ostavite da odstoje par minuta, pa ih uvaljajte u mešavinu šećera u prahu i vanilin šećera.

Ove mirisne kiflice sa orasima su pravi dokaz da najjednostavniji recepti uvek „kriju“ najbolji ukus. Hrskave spolja, mekane iznutra i obavijene mirisom vanile, podsećaju na dane kada su se kolači pravili s ljubavlju, bez žurbe.

Idealne su uz jutarnju kafu, popodnevni čaj ili kao slatki zalogaj posle ručka.

Prijatno!

(n1info.rs)

