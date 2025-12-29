Sedmo nebo, oblanda lepša od svake torte: Toliko kremasta i hrskava da se uvek prva razgrabi sa stola

Oblanda Sedmo nebo je toliko kremasta i hrskava poslastica da uvek prva plane sa stola, a pravi se nikad lakše!

Iako su mnogi navikli na klasične oblande, ovaj kolač je priča za sebe – toliko je kremast i hrskav u isto vreme da ćete se već posle prvog zalogaja zapitati zašto ste ikada gubili vreme na skupe torte. Recept za Sedmo nebo se obično krije u starim sveskama, ali njegova popularnost ne bledi jer jednostavno nema konkurenciju.

Ako volite deserte koji se tope u ustima, a gotovi su bez mnogo muke, pripremite se – jednom kada probate Sedmo nebo, postaće vam jasno zašto se za ovaj kolač uvek traži komad više.

Sastojci:

8 jaja

20 kašika šećera

100 gr kokosa

150 gr mlevenog keksa

3 kašike brašna

150 gr čokolade

200 gr margarina ili maslaca

2 lista oblande

Glazura:

150 gr čokolade

3 kašike ulja

Priprema:

Uključite rernu na 180 stepeni.

Dok se rerna zagreva, umutite 4 belanca u čvrst sneg, pa dodajte 6 kašika šećera i još mutite. Kad dobijete čvrst sneg, dodajte kašiku brašna i mleveni keks, pa sjedinite sa belancima i šećerom.

U tepsiju spustite jedan list oblande, preko njega nanesite umućenu smesu od belanaca, šećera, brašna i keksa, pa stavite u rernu da se peče desetak minuta.

Dok se prva kora peče, pripremite smesu za drugu. Umutite 4 belanca sa 6 kašika šećera, pa dodajte kokos i 2 kašike brašna. Ovu smesu namažite preko drugog lista oblande koji ćete takođe peći u rerni desetak minuta.

U posudu za kuvanje na pari sipajte žumanca i 8 kašika šećera, pa sve dobro umutite mikserom. Kuvajte desetak minuta, a onda dodajte čokoladu i skuvajte kao klasični fil za tortu. Fil je gotov kada postane staklast.

Skinite posudu sa filom sa ringle, ostavite fil da se ohladi, pa mu dodajte penasto umućen puter ili margarin.

Na prvu koricu od oblande i keksa namažite čokoladni fil, odozgo stavite koricu sa kokosom, pa okrenite oblandu naopako.

Na laganoj vatri istopite čokoladu sa 3 kašike ulja, pa prelijte preko oblande i ostavite da se glazura stegne. Posle nekoliko sati isecite oblandu na romboide ili kocke i služite. Prijatno!

Desert za pamćenje

Kombinacija hrskavih pečenih korica i bogatog čokoladnog fila čini ovaj kolač pravim užitkom. Kada ga probate, zaista ćete imati osećaj da ste na sedmom nebu.

Pripremite se da ovaj recept postane novi hit u vašem domu! Najbolje od svega je što, iako je složenog ukusa, sama priprema je jednostavna i ne oduzima mnogo vremena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com