Šerpa torta od oraha i čokolade: Starinski recept za sočnu poslasticu u koji idu samo 2 jaja

Šerpa torta se pravi sa samo 2 jaja. Starinski recept za sočnu poslasticu sa orasima i čokoladom – vaš novi hit!

Šerpa torta se brzo pravi, garantovano je sočna i ima neponovljivi ukus detinjstva. Isprobajte i vi ovaj hit!

Ako nemate previše vremena za pravljenje torte, a želite da prazničnu trpezu zaokružite izvanrednom poslasticom, neka vaš izbor bude „Šerpa torta“, starinski recept koji su za praznike pripremale naše bake.

Mnoge domaćice pamte ovu tortu ne samo po fantastičnom ukusu i lakoći pripreme, već i po tome što su sastojci finansijski pristupačni. U mnogim delovima Srbije „Šerpa torta“ poznata je i kao torta koja se pravi od samo dva jaja, jer je toliko potrebno za pripremu izdašnog patišpanja.

Postoji još jedan naziv ove torte – „Kutlača torta“, jer se ohlađeni patišpanj preliva vrućim filom koji se sipa kutlačom za supe i čorbe.

Sastojci za patišpanj:

2 jaja

12 kašika šećera

10 kašika brašna

10 kašika mleka

kesica praška za pecivo

2 kašike kakao-praha

Sastojci za fil:

litar mleka

18 kašika šećera

1 margarin

200 gr čokolade za kuvanje

250 gr mlevenih oraha

Za ukrašavanje (po želji):

50 gr mlevenih oraha

100 gr šlaga

50 gr čokolade i 20 gr margarina

Priprema:

Pomešajte brašno, prašak za pecivo i kakao-prah.

Mikserom umutite dva cela jaja (bez odvajanja belanaca od žumanaca), dodajte šećer, još malo mutite, pa sipajte brašno, prašak za pecivo i kakao. Na kraju dodajte mleko, sve sjedinite i sipajte i pleh koji ste prethodno sa cele unutrašnje strane premazali mašću ili uljem i posuli brašnom.

U zavisnosti od toga da li želite okruglu ili pravougaonu tortu, smesu za patišpanj sipajte u dublju šerpu ili đuvečaru.

Pecite na 200 stepeni dok patišpanj ne počne da se odvaja od ivica posude u koju ste sipali smesu.

Izvadite patišpanj, ostavite da se malo prohladi, pa ga nožem ili koncem pažljivo presecite na tri dela.

Za fil prokuvajte mleko sa šećerom, dodajte margarin i čokoladu, pa kad fil provri skinite šerpu sa ringle, sipajte mlevene orahe i dobro promešajte.

Prvu koru vratite u posudu u kojoj ste pekli patišpanj i kutlačom za supu sipajte trećinu vrućeg fila. Fil će biti redak, ali neka vas to ne brine, jer će ga patišpanj donekle upiti. Odmah preko fila stavite drugi deo patišpanja, pa i njega prelijte filom. Isto uradite i sa trećim delom patišpanja i ostatkom fila.

Ostavite tortu da prenoći, pa je sutradan pažljivo prebacite iz posude na poslužavnik.

Po želji, ukrasite je umućenim šlagom, mlevenim orasima ili tankom glazurom od 50 grama rastopljene čokolade i margarina.

Prijatno!

