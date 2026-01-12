Sipana pita od jabuka i griza: Nema ni mleka ni jaja, a nešto je najsočnije što ste do sada probali

Zaboravite razvlačenje testa – ova sipana pita od jabuka i griza se pravi za tili čas, a ukus prosto obara s nogu!
Kada zahladi, ništa ne greje dom kao miris pečenih jabuka, a ova sipana pita od jabuka i griza je dokaz da magija u kuhinji ne mora da traje satima. Tajna je u njenoj revolucionarnoj jednostavnosti: nema razvlačenja testa, nema komplikacija, nema mleka ni jaja!
Sve se jednostavno sipa u pleh – i rerna odradi svoje. Ova pita je nešto najukusnije i najlakše što ćete ikada probati!
Tajna je u jednostavnosti
Recept za savršenu sipanu pitu
- 3 veće jabuke
- 1 šolja brašna
- 1 šolja griza
- 1 šolja šećera
- 1 prašak za pecivo
- 100 g margarina
- cimet po želji
Jabuke izrendati, pomešati suve sastojke i ređati: sloj mešavine, sloj jabuka, sloj mešavine. Na vrh narendati hladan maslac. Peći 30 minuta na 200°C.
Zašto je toliko posebna?
Zato što je u isto vreme sočna i hrskava. Slatka i osvežavajuća. I jer je spremna za tren oka – taman dok kuvate kafu ili čaj.
Nema lepšeg osećaja od mirisa domaće pite koja se širi kućom. A ova, napravljena bez muke, vraća detinjstvo i tera da posegnete za još jednim parčetom.
Kako ovu pitu podići na još viši nivo
Iako je ova sipana pita od jabuka i griza savršena u svojoj jednostavnosti, možete je obogatiti sa samo jednim ili dva dodatka, a da ne zakomplikujete proces:
- Dodajte orahe ili lešnike: Ako želite dodatnu hrskavost i bogatiji ukus, u suvu smesu slobodno dodajte pola šolje seckanih oraha ili lešnika.
- Aroma ruma: U rendane jabuke možete dodati kašičicu ekstrakta ruma. Ukus će postati kompleksniji, savršen za zimske dane.
Nema lepšeg osećaja nego kad vam se kućom širi taj topli miris jabuka. Uživajte u ovom čudesnom kolaču, jer ono dokazuje da su najukusnije i najdomaćinskije stvari u životu uvek i najjednostavnije!
