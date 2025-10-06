Sipana pita s jabukama: Najbrža jesenja poslastica sprema se za 5 minuta, a ukus ne može biti bolji

 –  
Foto: YouTube/Sweet Recipes (printscreen)

Najlakša pita koju i početnik može da napravi, a nestaje pre nego što se ohladi!

Kada zahladi, ništa ne greje dom kao miris pečenih jabuka. Ova pita je dokaz da magija u kuhinji ne mora da traje satima.

Tajna je u jednostavnosti

Nema razvlačenja testa, nema komplikacija. Sve se jednostavno sipa u pleh – i rerna odradi svoje.

Recept za savršenu sipanu pitu

  • 3 veće jabuke
  • 1 šolja brašna
  • 1 šolja griza
  • 1 šolja šećera
  • 1 prašak za pecivo
  • 100 g maslaca
  • cimet po želji

Jabuke izrendati, pomešati suve sastojke i ređati: sloj mešavine, sloj jabuka, sloj mešavine. Na vrh narendati hladan maslac. Peći 30 minuta na 200°C.

Zašto je toliko posebna?

Zato što je u isto vreme sočna i hrskava. Slatka i osvežavajuća. I jer je spremna za tren oka – taman dok kuvate kafu ili čaj.

Nema lepšeg osećaja od mirisa domaće pite koja se širi kućom. A ova, napravljena bez muke, vraća detinjstvo i tera da posegnete za još jednim parčetom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com