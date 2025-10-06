Sipana pita s jabukama: Najbrža jesenja poslastica sprema se za 5 minuta, a ukus ne može biti bolji

Najlakša pita koju i početnik može da napravi, a nestaje pre nego što se ohladi!
Kada zahladi, ništa ne greje dom kao miris pečenih jabuka. Ova pita je dokaz da magija u kuhinji ne mora da traje satima.
Tajna je u jednostavnosti
Nema razvlačenja testa, nema komplikacija. Sve se jednostavno sipa u pleh – i rerna odradi svoje.
Recept za savršenu sipanu pitu
- 3 veće jabuke
- 1 šolja brašna
- 1 šolja griza
- 1 šolja šećera
- 1 prašak za pecivo
- 100 g maslaca
- cimet po želji
Jabuke izrendati, pomešati suve sastojke i ređati: sloj mešavine, sloj jabuka, sloj mešavine. Na vrh narendati hladan maslac. Peći 30 minuta na 200°C.
Zašto je toliko posebna?
Zato što je u isto vreme sočna i hrskava. Slatka i osvežavajuća. I jer je spremna za tren oka – taman dok kuvate kafu ili čaj.
Nema lepšeg osećaja od mirisa domaće pite koja se širi kućom. A ova, napravljena bez muke, vraća detinjstvo i tera da posegnete za još jednim parčetom.
