Sirotinjski turski slatkiš najukusniji na svetu: Podseća na puding, svako može da ga napravi

Isprobajte recept za čuveni keškul, najlepšu poslasticu na svetu. Kažu da je ovaj sirotinjski turski slatkiš najukusniji na svetu. Vrlo jednostavan i svako može da ga brzo napravi.
Da li postoje ukusniji i lepši slatkiši od onih koji su pravljeni po originalnim turskim receptima?
Turske poslastice su nadaleko poznate i svima nam je jasno kakvi su oni majstori kada su slatkiši u pitanju.
Glavna asocijacija je preukusna i sočna baklava, ali Turci imaju i manje komplikovane recepte za koje vam ne treba ni mnogo vremena, ni energije, ali ni previše skupih sastojaka.
Keškul je vrsta pudinga od mleka poreklom iz Turske. Obično se služi u činiji i jede kašikom. Često se ukrašava kokosovim brašnom ili pistaćima i beličaste je boje
Ime jela izvedeno je iz osmanskog turskog idiomatskog izraza keşkül-i fukara što znači „prosjačka činija“ po čemu je ovaj sirotinjski turski slatkiš i dobio ime.
Sastojci:
- 5 dl. hladnog mleka
- 40 g. kokosa
- 60 g. brašna
- 80 g. šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 1 kašika maslaca
Za dekoraciju:
Malo seckanih nesoljenih pistaća ili pečenih lešnika i malo kokosa.
