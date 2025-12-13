Sirotinjski turski slatkiš najukusniji na svetu: Podseća na puding, svako može da ga napravi

Keškul, vrsta pudinga od mleka poreklom iz Turske. Ovaj čuveni sirotinjski turski slatkiš spada u najukusnije na svetu. Veoma brzo se pravi.

Isprobajte recept za čuveni keškul, najlepšu poslasticu na svetu. Kažu da je ovaj sirotinjski turski slatkiš najukusniji na svetu. Vrlo jednostavan i svako može da ga brzo napravi.

Da li postoje ukusniji i lepši slatkiši od onih koji su pravljeni po originalnim turskim receptima?

Turske poslastice su nadaleko poznate i svima nam je jasno kakvi su oni majstori kada su slatkiši u pitanju.

Glavna asocijacija je preukusna i sočna baklava, ali Turci imaju i manje komplikovane recepte za koje vam ne treba ni mnogo vremena, ni energije, ali ni previše skupih sastojaka.

Keškul je vrsta pudinga od mleka poreklom iz Turske. Obično se služi u činiji i jede kašikom. Često se ukrašava kokosovim brašnom ili pistaćima i beličaste je boje

Ime jela izvedeno je iz osmanskog turskog idiomatskog izraza keşkül-i fukara što znači „prosjačka činija“ po čemu je ovaj sirotinjski turski slatkiš i dobio ime.

Sastojci:

5 dl. hladnog mleka

40 g. kokosa

60 g. brašna

80 g. šećera

1 kesica vanilin šećera

1 kašika maslaca

Za dekoraciju:

Malo seckanih nesoljenih pistaća ili pečenih lešnika i malo kokosa.

