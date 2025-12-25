Sitni kolači za slave: 5 vrsta od jedne smese – uštedite vreme i novac

Spremite najlepše sitni kolači za slave bez stresa! Jedna magična smesa, pet različitih ukusa i puna trpeza za samo sat vremena.

Da li vam se diže kosa na glavi kada pomislite na sate provedene pored šporeta i brdo prljavih sudova pred slavu? Za bogatu trpezu ne morate crkavati u kuhinji, jer sitni kolači za slave mogu biti gotovi dok popijete kafu.

Zaboravite na kupovinu pet različitih margarina i kilograma oraha koje ćete čistiti do zore. Postoji trik koji iskusne domaćice često čuvaju samo za sebe, a koji štedi i vreme i novac. Jedna bazna smesa je sve što vam treba da napravite šarenu ovalu od koje polazi voda na usta. Nećete verovati koliko je prosto, a gosti će biti ubeđeni da ste danima mesili.

Magična osnova: Trik koji menja sve

Hajde da budemo iskreni – niko ne želi da mu slava prođe u nervozi zbog neuspelih glazura. Tajna leži u univerzalnoj smesi koja upija arome kao sunđer. Osnovna smesa je neutralna, ali bogata, i trpi sve dodatke koje imate u špajzu. Ne bacajte pare na skupe sastojke koji će završiti u kanti ako recept ne uspe. Ovo je provereno i ide ko podmazano.

Za osnovu vam je potrebno svega nekoliko sastojaka koje verovatno već imate. Kada napravite ovu bazu, samo je podelite na pet delova i igranje može da počne. Ma dajte, videćete, to je posao od sat vremena!

Recept: Kako se prave najbrži sitni kolači za slave

Evo šta vam treba za veliku meru (oko 2 kg kolača):

250g margarina (ili maslaca ako nije post)

200g šećera (može i u prahu)

150ml vode ili mleka

500g mlevenog keksa (najbolje onog što miriše na vanilu)

200g mlevenih oraha ili lešnika

Priprema korak po korak: Stavite vodu i šećer da provri, pa u vruće dodajte iseckan margarin da se otopi. Sklonite sa ringle. Ubacite keks i orahe, pa sve dobro sjedinite rukama. To je to! Tu smesu podelite na pet jednakih činija.

5 ukusa koji obaraju s nogu

Sada dolazi onaj kreativni deo gde postajete umetnik. Dodavanjem sitnica menjate lični opis kolača:

1. Čoko-rum kuglice: U prvi deo dodajte kašiku kakaa i malo ruma. Oblikujte kuglice i uvaljajte ih u čokoladne mrvice.

2. Kokos gnezda: U drugi deo umešajte 50g kokosa. Pravite kuglice, napravite udubljenje prstom i tu sipajte kap istopljene čokolade.

3. Jafa kuglice: U treći deo narendajte koru pomorandže (dobro opranu!). Prelijte ih crnom čokoladom.

4. Kikiriki bajadera: U četvrti deo dodajte seckani neslani kikiriki. Rastanjite na tacnu i prelijte belom čokoladom.

5. Voćne bombice: U peti deo ubacite seckane žele bombone ili suvo grožđe. Šareno i veselo!

Zašto svi kriju ovaj recept?

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok je trpeza puna, a vi odmorni i nasmejani dočekujete kumove i prijatelje. Ovi sitni kolači za slave nisu samo recept – oni su vaš kec u rukavu za mirnu glavu. Ne čekajte zadnji čas, iznenadite svoje najbliže već danas probnom turom i otkrijte zašto svi traže baš ovaj recept!

