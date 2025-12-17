Ovaj kolač sa jabukama je prava stvar za sve one koje poste, a žele nešto slatko na brzaka!

Sjajni posni kolač sa jabukama i orasima – „smućkaj pa prospi“ toliko je jednostavno i brzo, a pre svega i veoma ukusno!

Posni kolač sa jabukama, grizom i orasima koji se pravi na licu mesta – brzo, ukusno i neodoljivo!

Isprobajte jednostavan i ukusan posni kolač s jabukama i orasima – pravi domaći specijalitet koji će vas osvojiti na prvi zalogaj!

Ovaj recept, inspirisan tradicionalnim načinom pripreme naših baka, savršen je izbor za one koji traže brzu, a istovremeno sočnu i mirisnu poslasticu. Kombinacija jabuka i oraha daje mu bogat ukus, dok jednostavna priprema omogućava da u njemu uživate bez previše truda.

Idealno rešenje za svaku priliku – probajte i uverite se sami!

Potrebno je:

– 2 jabuke

– 100 gr mlevenih oraha

– 50 gr seckanih

– 1 šaka suvog grožđa

– malo cimeta

– 1 kašika šećera

– 150 gr griza

– 1 prašak za pecivo

– 4 kašike džema

– sok pola limuna

– korica limuna

– 50 ml ulja

Jabuke izrendati, dodati cimet ulje, pola mlevenih oraha, jedna šaka suvog grožđa, šećer, griz sa praškom za pecivo, sok pola limuna i sve dobro izjednačiti.

Manji pleh premazati uljem i posuti brašnom i istresti testo i poravnati.

Posuti seckanim orasim i peči na 190 stepeni oko 40-50 min. Ohlađen kolač premazati džemom i posuti malo još ml. orasima. Iseći na krupnije kocke i svaki još provući kroz mlevene orahe. Sočan rastresit i sjajnog ukusa.

(Youtube-Bakina kuhinja/novosti.rs)

