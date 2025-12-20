Slađe od ovoga ne može: Brzi kokos kolač od 4 sastojka – prste da poližete koliko je dobar

Kokos kolač od samo 4 sastojka koji se topi u ustima. Prste da poližete koliko je dobar, a gotov je za 10 minuta bez rerne!

Za samo 10 minuta pripreme i 4 sastojka napravite kokos kolač koji se topi u ustima. Brutalno ukusno, prste da poližete!

Svi znamo taj osećaj: žudimo za nečim slatkim, ali nam se ne stoji satima u kuhinji, niti želimo da koristimo gomilu sastojaka. Zato je ovaj recept pravo malo čudo! Predstavljamo vam poslasticu koja je osvojila internet jer je toliko jednostavna, a ukus je čista fantazija.

Ovaj kokos kolač je spas za sve domaćice koje žele vrhunski desert bez muke. Trebaju vam samo četiri sastojka i bukvalno 10 minuta pripreme, bez paljenja rerne! Kombinacija kremastog jogurta, bogate čokolade i aromatičnog kokosa stvara savršenstvo koje ćete obožavati.

Pripremite se da prste da poližete!

Potrebno je:

100 g kokosa

200 g crne čokolade

dve kašike meda

400 g grčkog jogurta*

* Ključ savršenstva ove poslastice leži u grčkom jogurtu. On daje gustu, kremastu bazu koja odlično drži oblik, a istovremeno unosi i malo svežine, balansira slatkoću i čini desert zdravijim od klasičnih kolača. U kombinaciji sa medom i kokosom, stvara se fil koji je neodoljiv, a hrskavi slojevi čokolade ga čine pravom luskuznom poslasticom.

Priprema:

Kalup obložite pek papirom. Otopite 100 g čokolade pa ravnomerno rasporedite po dnu kalupa. U jednoj posudi pomešajte grčki jogurt, kokos i med. Premažite preko čokolade u kalupu. Ostatak čokolade otopite i prelijte preko bele smese. Desert ostavite nekoliko sati u frižideru, a najbolje preko noći.

Trik za sečenje i tri ideje da ovaj kokos kolač napravite još boljim

Kada se vaša poslastica ohladi, vreme je za uživanje, ali i male trikove profesionalaca:

Savršene kocke: Da bi vam rez bio čist i da se čokolada ne bi lomila, nož malo zagrejte pod toplom vodom pre svakog sečenja.

Da bi vam rez bio čist i da se čokolada ne bi lomila, nož malo zagrejte pod toplom vodom pre svakog sečenja. Pojačajte ukus: Ako volite intenzivniji ukus, u fil od jogurta i kokosa možete dodati par kapi esencije ruma ili malo rendane korice limuna.

Ako volite intenzivniji ukus, u fil od jogurta i kokosa možete dodati par kapi esencije ruma ili malo rendane korice limuna. Promenite čokoladu: Umesto tamne čokolade, slobodno koristite mlečnu ili belu, u zavisnosti od toga koliko slatko volite. Ipak, tamna čokolada najbolje balansira slatkoću kokosa i meda.

Umesto tamne čokolade, slobodno koristite mlečnu ili belu, u zavisnosti od toga koliko slatko volite. Ipak, tamna čokolada najbolje balansira slatkoću kokosa i meda. Čuvanje: Poslastica je najlepša kada se servira hladna. U frižideru može stajati pokrivena do tri dana, ali budite sigurni da će nestati mnogo pre toga!

Zdrav grčki jogurt, kokos i čokolada čine savršenu harmoniju. Brzo, lako, a ukus je čista fantazija! Pravo čudo od samo četiri sastojka koje se topi u ustima.

Kupite potrebne sastojke i napravite ovaj kokos kolač danas! Garantujemo da ćete prste da poližete i da će ovo postati vaš omiljeni brzi desert!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com